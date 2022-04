Bereszyński opowiedział, jak nie wpuścili Lewandowskiego do hotelu. "Byliśmy w Dubaju"

W materiale poświęconym bocznemu obrońcy reprezentacji Polski można było się dowiedzieć sporo szczegółów na temat jego prywatnego życia we Włoszech. Bartosz Bereszyński opowiedział również kilka ciekawych historii. W jednej z nich rolę główną odgrywał Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Rosjanie ocenili polską grupę na mundialu. Wskazali faworytów. "Do domu"

Lewandowski nie został wpuszczony do hotelu

- Byliśmy na Sylwestra w Dubaju z Arturem Sobiechem i jego żoną. To było 4 dni przed podpisaniem kontraktu z Sampdorią. Lewy chciał przyjść do naszego hotelu na Sylwestra. Pewnie dlatego, że chciał z nami spędzić czas, nie dlatego, że u niego było coś nie tak, bo miał pewnie lepszy hotel od naszego. Ale okazało się, że słuchaj, nie wpuścili go - opowiadał w materiale serwisu Meczyki.pl.

"Bereś" opowiedział dalej, dlaczego "Lewy" nie został wpuszczony do hotelu. - Powiedzieli, że jest full i jeżeli oni dołożą jeden stolik to Sylwester straci na jakości i oni tego nie zrobią. Bez względu na to, że to Robert Lewandowski. A to nie tak, że Robert spytał, usłyszał, że nie da rady i na tym zakończył, tylko dobijał się tam kilka razy. Stwierdzili, że jak dołożą stolik, to będzie albo mniej miejsca dla innych gości albo dla kelnerów i już ten serwis nie będzie taki sam jaki być powinien - kontynuował.

Bereszyński opowiedział o zabawie sylwestrowej z Lewandowskim

W dalszej części rozmowy Bereszyński zdradził, jak ostatecznie zakończyła się tamta noc. - Ostatecznie "Lewego" nie wpuścili, więc zjedliśmy kolację u siebie i pojechaliśmy do nich do hotelu. Była fajna impreza, dobra zabawa - dodał.

Ukraina od razu awansuje na mundial? Zdecydowane stanowisko Bońka

Następnie Bereszyński przyznał, że skoro drink to "normalny". Po chwili boczny obrońca reprezentacji żartobliwie dodał, że dostawienie stolika dla niego w hotelu Lewandowskiego sprawiło, że zabawa sylwestrowa "zyskała na jakości".