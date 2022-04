Ukraina od razu awansuje na mundial? Zdecydowane stanowisko Bońka

Rozpoczęta pod koniec lutego inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że reprezentacja tego kraju nie zdołała rozegrać meczu w półfinale baraży europejskiej strefy przeciwko Szkocji. Początkowo miał się on odbyć pod koniec marca, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację przełożono go na czerwiec.

Boniek podsumowuje pomysł przyznania wolnego losu Ukrainie

Na ten moment trudno przewidywać, czy to spotkanie w ogóle się odbędzie i co w sytuacji, gdyby nie udało się go rozegrać. Jednym z pomysłów, jaki pojawił się w ostatnim czasie było przyznanie reprezentacji Ukrainy tzw. wolnego losu na udział w mistrzostwach świata, bez konieczności rozgrywania baraży.

Zbigniew Boniek w studio Meczyki.pl odniósł się do takiego pomysłu i przedstawił stanowisko ukraińskiej strony. - Ukraina nie dostanie wolnego losu, bo nie ma w ogóle takiej opcji. Sama Ukraina mówi, że nie chce żadnego wolnego losu powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek pozytywnie ocenia pomysł

Boniek zwrócił następnie uwagę, że przyznanie Ukrainie wolnego losu jest według niego dobrym pomysłem. - Na dzisiaj opcja Ukraina - wolny los jest fajna, podoba mi się, ale według mnie to ciężkie do realizacji - ocenił, dodając jednak, że "byłoby mu przyjemnie", gdyby reprezentacja Ukrainy zakwalifikowała się na mundial w sportowy sposób.

Były prezes PZPN powiedział również, że przyznanie wolnego losu Ukrainie jest "fajnym hasłem rzuconym w mediach społecznościowych", jednak wcielenie pomysłu w życie nie byłoby takie łatwe. - Ktoś na to musi się zgodzić, a decyzja nie jest zależna od samego szefa FIFA Gianniego Infantino, ale od głosów narodów - dodał.

Po piątkowym losowaniu fazy grupowej mistrzostw świata drużyna z europejskich baraży trafiła do grupy B. Oznacza to, że jeśli sprawa zostanie rozwiązana w "sportowy sposób", to Ukraina, Szkocja lub Walia zagrają z Anglią, Iranem i Stanami Zjednoczonymi.