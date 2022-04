Boniek ujawnił plan UEFA. Idą duże zmiany. Mistrzostwa Europy w nowym wydaniu

UEFA planuje kolejną wielką zmianę w formacie rozgrywania piłkarskich mistrzostw Europy. W 2016 roku we Francji odbył się pierwszy turniej, w którym wzięło udział 24, a nie jak przez lata wcześniej, szesnaście drużyn. Okazuje się, że już w najbliższych latach może dojść do kolejnej reformy. W rozmowie z portalem meczyki.pl szczegóły zdradził Zbigniew Boniek.

UEFA zamierza dokonać rewolucji w formacie rozgrywania ME. Boniek ujawnił szczegóły

Wiceprezydent UEFA ujawnił, że znów planowane jest zwiększenie liczby uczestników. - UEFA ma pomysł i myśli o tym, na razie nieoficjalnie, czy nie zrobić Euro z 32 zespołami w formacie 8 grup po 4 drużyny - słyszymy.

- Z czego to wynika? Średnie federacje, które rzadko jeżdżą na mistrzostwa Europy, mogłyby zarabiać pieniądze, potrzebne do budowania piłki młodzieżowej. To byłby uczciwszy format niż obecny - wytłumaczył od razu były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeśli faktycznie UEFA w najbliższych latach wprowadzi nowy format, będzie to kolejna wielka zmiana, jeśli chodzi o najważniejsze turnieje piłkarskie. Przypomnijmy, że mistrzostwa świata, które na przełomie listopada i grudnia zorganizuje Katar, będą ostatnimi, na których wystartują 32 zespoły. Od mundialu w 2026 roku w rywalizacji będzie brać udział już 48 drużyn.

Najbliższe mistrzostwa Europy odbędą się w 2024 roku w Niemczech. O prawo organizacji turnieju w 2028 lub 2032 roku chcą ubiegać się natomiast m.in. Rosjanie. Wykazali się oni wyjątkową bezczelnością, gdyż obecnie są wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji z uwagi na zbrojny atak na Ukrainę. Inwazja wojsk Władimira Putina trwa już od ponad miesiąca. Swoją kandydaturę na 2028 rok złożyły jednak także Wielka Brytania i Irlandia. I to te kraje prawdopodobnie zostaną wspólnie gospodarzami Euro.

