Cash po losowaniu napisał do reprezentanta Argentyny. Wiadomo, o co wypytywał

Argentyna awansowała do mistrzostw świata, zajmując drugie miejsce w grupie eliminacyjnej Ameryki Południowej z 39 punktami na koncie. Lepszy wynik zanotowała tylko Brazylia, która uzbierała sześć "oczek" więcej.

W Katarze Argentyna zagra w grupie C z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Jej spotkanie z biało-czerwonymi będzie zwieńczeniem fazy grupowej. - Cieszę się bardzo z tego losowania. Jest Argentyna, o której marzyłem i której kibicuję od małego - mówił Czesław Michniewicz w rozmowie z Sport.pl po losowaniu.

Reprezentant Argentyny zdradza, jak kadra zareagowała na wyniki losowania. "Byłem zdenerwowany"

Emiliano Martinez rozmawiał z dziennikiem "Ole" po losowaniu grup do mistrzostw świata w Katarze. Zawodnik Aston Villi zdradził reakcję kadry na wyniki losowania. - Wszyscy są zadowoleni z wylosowanej grupy. Miło myśleć o tym, co przed nami. Zamierzamy skupiać się na każdym kolejnym meczu. Nie oglądałem Arabii Saudyjskiej, może teraz to zrobię. Kiedyś widziałem mecz Polski, a z Meksykiem wciąż możemy zagrać sparing - powiedział.

Bramkarz reprezentacji Argentyny zdradził, jak sam zareagował na to, w jakiej grupie zagra jego kraj. - Byłem bardziej zdenerwowany niż podczas meczu. Są jakieś obawy przed moim pierwszym mundialem, ale będzie to fajny turniej. Poziom będzie rósł już w fazie grupowej, a na mundialu musisz pokonywać wszystkich przeciwników. Musimy zakończyć fazę grupową na pierwszym miejscu w tabeli - dodał Martinez.

Część argentyńskich dziennikarzy z "La Nacion" było niezadowolonych z wylosowania Polski i uznawali nas za najgorszego możliwego rywala z trzeciego koszyka. Trener Lionel Scaloni podszedł do tematu dużo spokojniej. - Trafiliśmy do trudnej grupy. Szanujemy wszystkich przeciwników, ale wierzymy, że uda nam się dobrze wypaść. Patrząc na historię, Meksyk to dla nas trudny rywal. Polska to dobra drużyna ze świetnymi piłkarzami. Za to Arabia Saudyjska przeszła eliminacje w znakomitym stylu. To wyrównana grupa - stwierdził.

Martinez rozmawiał już z Mattym Cashem. Zdradził, o co go zapytał Polak

Emiliano Martinez ujawnił, że tuż po losowaniu rozmawiał z Mattym Cashem, czyli swoim klubowym kolegą. Bramkarz zdradził, o co pytał go reprezentant Polski. - Matty zagadnął mnie, czy Meksyk jest dobrą drużyną i napisał mi, że razem wyjdziemy z grupy. Przy okazji zapytał, czy chętnie nie zajmiemy drugiego miejsca za Polską. Oczywiście Polacy grają bardzo dobrą piłkę, ale muszą też patrzeć na nas - skwitował.

Mecz Polski z Argentyną odbędzie się 30 listopada. To spotkanie będzie zwieńczeniem fazy grupowej i zmagań w grupie C na mistrzostwach świata w Katarze.