Del Piero zachwyca się Lewandowskim. Po pytaniu o Polskę nastąpiła dłuższa przerwa

Reprezentacja Polski wygrała 2:0 ze Szwecją i jest jedną z 32 reprezentacji, która zagra na mistrzostwach świata w Katarze. Biało-czerwoni trafili do trzeciego koszyka, a francuski matematyk Julen Gilon wyliczył na podstawie specjalnej symulacji, że najbardziej prawdopodobna wydaje się rywalizacja Polaków z Argentyną, Stanami Zjednoczonymi oraz Arabią Saudyjską. Czesław Michniewicz za to w swojej grupie marzeń widzi Argentynę, USA oraz Kamerun.

Ostatecznie reprezentacja Polski zagra w grupie C z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Biało-czerwoni zagrają na początek z Meksykiem 22 listopada. Cztery dni później rywalem kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza będzie Arabia Saudyjska, a na koniec fazy grupowej czeka nas hit z Argentyńczykami.

Arsene Wenger wprost o Polsce na mundialu. "Mogą być niespodzianką"

Arsene Wenger rozmawiał z TVP Sport przed losowaniem grup mistrzostw świata w Katarze. Były trener Arsenalu określił szanse Polski na tegorocznym mundialu. - Życzę sobie tego, żebyście sprawili tutaj niespodziankę. I mam nadzieję, że to zobaczę. Liczę na to, że dobrze sobie poradzicie. Widziałem mecz ze Szwecją, to był naprawdę dobry rywal - powiedział. Kto jego zdaniem może być faworytem? - Patrząc na półfinalistów w poprzednich edycjach, to były to kraje z Europy. One mają przewagę, ale jest też Argentyna czy Brazylia - dodał.

Arsene Wenger jest jednym z głównych inicjatorów rozgrywania mistrzostw świata co dwa lata. Jak Francuz ocenia formułę tegorocznego mundialu, który będzie rozgrywany w listopadzie i grudniu? - Na pewno to nowe doświadczenie, bo zawodnicy przyjadą po 20, a nie 60 meczach, więc będą w lepszej formie fizycznej. Czas na przygotowanie się do imprezy nie będzie długi, więc słabsze drużyny mogą mieć przewagę. Mundial zaczyna się wraz z losowaniem - skwitował Wenger.

Del Piero zachwyca się Lewandowskim. Ale nie jest do nas przekonany

Alessandro Del Piero pokusił się o wytypowanie, na co stać Roberta Lewandowskiego w mistrzostwach świata w Katarze. - Robert na mundialu może zrobić, może zostać na przykład najlepszym strzelcem. Jest fenomenalny - stwierdził Włoch. Del Piero, zapytany o szanse Polski na mundialu, po dłuższej przerwie powiedział jedynie, że "życzy nam wszystkiego dobrego".

Jak były piłkarz Juventusu reaguje na fakt, że Włosi nie zagrają na mundialu po raz drugi z rzędu? - To dla nas trudny moment, zarówno w tym momencie, jak i cztery lata temu. Nie graliśmy zbyt dobrze w barażach i odpadliśmy z Macedonią Północną. Radziliśmy sobie dobrze w zeszłym roku i wygraliśmy Euro 2020. Wtedy piłkarze, trener, cała organizacja... w zasadzie wszystko działało dobrze. Dziś jest zupełnie odwrotnie - zakończył Del Piero.