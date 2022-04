Korea Północna chciała ustawić losowanie MŚ. Nie wierzyła, że się nie da

Przed mistrzostwami świata w Republice Południowej Afryki w 2010 roku, reprezentacja Korei Północnej nie była oczywiście postrzegana do odegrania na turnieju większej roli. Sam awans na turniej był sukcesem. Tym bardziej, że Korea Północna zagrała wtedy na mundialu po 44 letniej przerwie.

Korea Północna była losowana z drugiego koszyka do fazy grupowej. Sensacyjne doniesienia na temat losowania zdradził Sven-Goran Eriksson, trener reprezentacji Anglii w latach 2001-2006, a także szkoleniowiec m.in. Manchesteru City, Leicester, Lazio, AS Romy, kadry Meksyku czy Wybrzeża Kości Słoniowej.

Szwed w 2009 roku pojechał do Korei Północnej w roli dyrektora angielskiego Notts County. Na podróż znanego trenera nalegał Russell King, oszust kierujący wtedy angielskim klubem. Po powrocie z Korei, Eriksson zrezygnował już z pracy w Notts County.

- Koreańczycy wiedzieli, że jestem członkiem komisji piłkarskiej FIFA. Spytali mnie, czy im pomogę. Odpowiedziałem, że oczywiście pomogę, jak tylko będę mógł. Myślałem, że chcą piłek, butów czy czegoś podobnego - przyznaje Eriksson dla brytyjskiego dziennika "Daily Mirror".

Okazało się jednak, że Koreańczycy chcieli czegoś innego - łatwiejszych rywali w fazie grupowej mistrzostw świata.

"Koreańczycy nigdy nie uwierzyli, że nie mogę tego zrobić"

- Powiedzieli, że chcą mieć łatwe losowanie. Chcieli w tym mojej pomocy. Powiedziałem wtedy im: Czy naprawdę chcecie tego, o czym myślę? Nie mogę tego zrobić. Nikt nie może. To absolutnie niemożliwe, a sama taka próba jest przestępstwem - opowiada Eriksson.

Koreańczycy byli zdziwieni reakcją znanego trenera. - Nigdy nie uwierzyli, że nie mogę tego zrobić. To było naprawdę niesamowite, bo wydawało im się, że mogę, ale nie chcę. To był chyba główny powód, dla którego zostałem zaproszony do Korei Północnej - dodaje Eriksson.

Korea Północna nie miała szczęścia w losowaniu. Wylosowała bardzo trudną grup z Brazylią, Portugalią oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Co ciekawe, ten ostatni zespół prowadził wówczas właśnie Sven Goran Eriksson. Korea Północna na tym mundialu nie zdziałała nic. Najlepiej zagrała w pierwszym meczu, bo z jednym z głównych faworytów turnieju - Brazylią przegrała tylko 1:2. Potem uległa Portugalii aż 0:7 i drużynie Wybrzeża Kości Słoniowej 0:3.

Korea Północna zakończyła turniej, jako jedna z zaledwie dwóch drużyn, która nie zdobyła w nim punktu. Oprócz niej trzy porażki poniósł tylko Kamerun.