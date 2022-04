Rzecznik PZPN jednym zdaniem odpowiada rosyjskiemu dziennikarzowi

To był mecz, o którym polscy kibice marzyli od kilku miesięcy. Reprezentacja Polski w końcu pokazała charakter i pokonała 2:0 Szwecję w finale baraży o awans na mistrzostwa świata. Dzięki temu zwycięstwu Polacy zagrają na mundialu po raz dziewiąty w historii.

Kwiatkowski odpowiedział Rosjaninowi

Nie wszyscy jednak ucieszyli się z awansu reprezentacji Polski. Sukces naszej kadry zabolał przede wszystkim Rosjan, którzy nie mieli szansy powalczyć o mundial z powodu inwazji na Ukrainę. Jeden z dziennikarzy rosyjskiej telewizji Match TV Anton Anisimow przekroczył granicę i życzył Polakom porażki w Katarze. - Chciałbym powiedzieć coś w imieniu nie stacji, a swoim własnym. Reprezentacji Polski, w tym Robertowi Lewandowskiemu życzę porażki na mundialu. Jesteście podłymi stworzeniami - stwierdził Rosjanin w jednym z programów na żywo.

Słowa Anisimowa odbiły się szerokim echem w całej Rosji i były cytowane przez najważniejsze media sportowe. Teraz odpowiedzieć na nie postanowił Jakub Kwiatkowski. Wystarczyło mu do tego tylko jedno zdanie. - Nie chcę komentować wypowiedzi osób, które mają problemy psychiczne - skwitował rzecznik PZPN, cytowany przez portal Sports.ru.

Oprócz Kwiatkowskiego na słowa Anisimowa wcześniej zareagował także dziennikarz Sports.ru Władysław Woronin, który był wstrząśnięty wypowiedzią swojego kolegi po fachu. - Potępiam [to zachowanie] z całego serca. To, co wydarzyło się na antenie Match TV, jest doskonałym przykładem płytkości myślenia. Mowa nienawiści i bezpośrednie obelgi są uznawane za dopuszczalne na kanale ogólnokrajowym - napisał Woronin.