Upokorzyli Polskę na mundialu, teraz to oni zostali rozjechani. "Proszę nie przysyłać kwiatów"

- To bardzo boli. Jestem pewien, że mamy odpowiednio dużo jakości, by grać na każdych mistrzostwach świata. Jest mi bardzo smutno, ale nie tylko z własnego powodu czy kibiców. Chodzi mi też o kolegów z zespołu, którzy nie zagrają na mundialu, choć naprawdę mają wielkie umiejętności. Nie wiem, czy jeszcze będę miał szansę zagrać na mistrzostwach świata, czy nie. Wiem, że ta porażka złamała mi serce i wiem, że to już nigdy nie może się powtórzyć - po powiedział meczu z Wenezuelą (1:0) pomocnik reprezentacji Kolumbii James Rodriguez.

Eliminacje do mistrzostw świata w Katarze zakończyły się dla Kolumbijczyków stypą, mimo że zespół Reinaldo Ruedy zdobył trzy punkty w ostatnim meczu. Nic mu to jednak nie dało, bo mecz z Paragwajem (2:0) wygrało też Peru i to ono zajęło piąte miejsce w eliminacjach strefy południowoamerykańskiej, co dało mu prawo do gry w barażu. Zaraz po meczu z Wenezuelą Rueda podał się do dymisji, a kolumbijskie media znów uderzyły w kadrę. Znów, bo krytyka ciągnie się od miesięcy.

Najdalej poszedł dziennik "El tiempo", który na okładce opublikował nekrolog. "Nasza drużyno. Kolumbijska drużyno. Spoczywaj w pokoju po przegranych eliminacjach" - napisano w nekrologu.

Nekrolog dla kolumbijskiej kadry

I dodano, kogo on dotyczy: "Prezydent Kolumbijskiego Związku Piłki Nożnej, Ramon Jesurun Ranco, jego wiceprezesi Fernando Jaramillo Giraldo i Alvaro Gonzalez Alzote oraz pozostali członkowie komitetu wykonawczego, trener reprezentacji Reinaldo Rueda Rivera i jego ludzie ze sztabu, były trener reprezentacji Carlos Queiroz i jego ludzie ze sztabu oraz 42 piłkarzy, którzy grali w południowoamerykańskich eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze, zapraszają kibiców na czuwanie i pogrzeb, które odbędą się dzisiaj w całym kraju". Nieco dalej pojawił się napis: "Proszę nie przysyłać kwiatów".

Kolumbia zajęła dopiero szóste miejsce w południowoamerykańskich eliminacjach mundialu. Zespół, który grał najpierw pod wodzą Queiroza, a potem Ruedy, zdobył 23 punkty, czyli punkt mniej od Peru. Do bezpośredniego awansu Kolumbijczykom zabrakło trzech punktów.

Dla tej drużyny to wielkie rozczarowanie. Przed czterema laty Kolumbijczycy, którzy byli grupowymi rywalami Polaków (przegraliśmy 0:4), doszli do 1/8 finału, gdzie dopiero po rzutach karnych przegrali z Anglikami. W 2014 r. Kolumbijczycy byli w ćwierćfinale, gdzie minimalnie lepsza okazała się Brazylia.

Przez brak awansu Kolumbii na mundialu nie zobaczymy takich gwiazd jak James, David Ospina, Juan Cuadrado, Luis Diaz, Luis Muriel czy Radamel Falcao.