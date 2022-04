Kolejny wielki kraj boi się gry z Polakami. "Absolutnie brutalne. Będziemy przeklinać niebiosa"

Zazwyczaj to polscy kibice zastanawiają się, kogo lepiej byłoby uniknąć podczas takich turniejów jak mistrzostwa świata lub mistrzostwa Europy. Niezależnie od rozlosowanych grup, za wyjątkiem Euro 2016 Biało-Czerowni ostatnie turnieje kończyli niestety na fazie grupowej. Jednak tym razem niektóre ekipy (w tym światowej potęgi) wolałyby uniknąć gry z Polakami, a USA chciałoby nas uniknąć jak ognia.

USA obawia się losowania grup mistrzostw świata. Amerykanie nie chcą grać przeciwko Robertowi Lewandowskiemu

Amerykanie przeanalizowali różne scenariusze losowania mistrzostw świata w Katarze. Jeśli chodzi o potencjalnych rywali i najgorszą możliwą grupę dla USA, dziennikarze wybrali tę, która składałby oprócz ich zespołu z Brazylii, Polski oraz Kamerunu. Takie losowanie za oceanem określono mianem "absolutnie brutalnego", przez które Stany Zjednoczone "będą przeklinać niebiosa".

"Oprócz tego, że Brazylia jest najwyżej notowaną drużyną w turnieju na papierze, Brazylia jest głównym faworytem do wygrania całego konkursu. Stany Zjednoczone po prostu nie są w stanie sprostać temu kalibrowi przeciwnika i nie ma wstydu w przyznaniu się do tego" - napisano o "Canarinhos". A co Amerykanie sądzą o reprezentacji Polski?

"Polska jest jedną z dwóch drużyn UEFA z trzeciego koszyka. Mecz z Robertem Lewandowskim byłby przerażający, ale ta drużyna to więcej niż jeden napastnik" - czytamy na sportingnews.com. "Kamerun - najwyżej sklasyfikowana drużyna czwartej koszyka będzie stanowić nie lada wyzwanie. Dopiero udało im się dotrzeć dopiero do półfinału Pucharu Narodów Afryki na ojczystej ziemi, z napastnikami Vincentem Aboubakarem i Karlem Toko Ekambi, którzy są w świetnej formie" - napisano z kolei o reprezentacji Kamerunu.

Jest godzina losowania grup mundialu! Gdzie oglądać transmisję? [Transmisja TV, stream online]

Reprezentacja Polski również w.... grupie potencjalnego chaosu

Amerykańscy dziennikarze skrupulatnie podeszli do potencjalnych wyników losowania grup mistrzostw świata w Katarze. Wybrali m.in. "ostateczną grupę śmierci", czyli najtrudniejszą z możliwych, w której znalazły się Brazylia, Niemcy, Serbia, Kanada, a także "alternatywną", do której wybrano Francję, Niemcy, Senegal i Kanadę. Wyłoniono także grupę "potencjalnego chaosu", gdzie swoje miejsce znalazła Polska.

"Grupa potencjalnego chaosu" według amerykańskich dziennikarzy składałaby się z Anglii, USA, Polski oraz Ghany. "Tradycja grupy potencjalnego chaosu przybiera swoją najczystszą formę w 2014 roku, kiedy Włochy i Anglia nie awansowały do fazy pucharowej, a awansowały Kostaryka i Urugwaj. (...) Chociaż najbardziej zaskakujące byłoby zobaczyć, jak Anglia potencjalnie przegra fazę pucharową w tym scenariuszu, nie byłoby to wykluczone, biorąc pod uwagę osiągnięcia Anglii pod presją na MŚ." - można przeczytać w serwisie si.com.

Jego dziennikarze stworzyli także potencjalne "grupy ziewania". W tym przypadku postawiono na dwa warianty. W pierwszym w fazie grupowej mundialu spotkałyby się Katar, Szwajcaria, Tunezja, Kostaryka/Nowa Zelandia, a w drugiej Katar, Chorwacja, Maroko i Ekwador.

Losowanie MŚ Katar 2022. Oto nasi rywale na mundialu. Tak wygląda podział na koszyki