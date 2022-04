Jest godzina losowania grup mundialu! Gdzie oglądać transmisję? [Transmisja TV, stream online]

Reprezentacja Polski po wygranym 2:0 barażu ze Szwecją wywalczyła awans na mistrzostwa świata w Katarze. Dziś Biało-Czerwoni poznają swoich rywali, ale być może nie wszystkich, bowiem w losowaniu weźmie udział 29 z 32 drużyn, które zagrają na mundialu, ze względu na dodatkowe mecze, które niektóre drużyny muszą jeszcze rozegrać w czerwcu.

Tegoroczne MŚ w Katarze rozegrane zostaną w nietypowym terminie, bo dopiero późną jesienią. To pierwszy taki przypadek w historii, gdy mundial zostanie rozegrany w trakcie sezonu ligowego. Mecz otwarcia zaplanowano na 21 listopada, a finał na 18 grudnia. Taki termin wynika z faktu, że latem upały w Katarze uniemożliwiałyby rozgrywanie spotkań. Warto podkreślić, iż organizatorzy i tak zapewnili klimatyzację na stadionach, co zwyczajowo jest niespotykane w innych krajach, zwłaszcza z futbolowymi tradycjami.

Dla reprezentacji Polski będą to dziewiąte mistrzostwa świata w historii. Biało-Czerwoni na mundialu wystąpili po raz pierwszy w 1938 roku, gdzie dotarli do 1/8 finału. Na kolejny występ trzeba było czekać aż do 1974 roku. Wówczas "Orły Górskiego" wywalczyły brązowy medal. Cztery lata później pod wodzą Jacka Gmocha Polacy zajęli miejsce 5-8. Sukces z 74' roku nasi piłkarze powtórzyli za kadencji Antoniego Piechniczka w 1982 roku podczas mundialu w Hiszpanii, zgarniając drugi brązowy medal w historii naszej kadry i ostatni jak dotąd. W Meksyku na kolejnych MŚ zespół Piechniczka dotarł do fazy 1/8 finału.

Po raz kolejny reprezentacja Polski na mundialu wystąpiła dopiero w 2002 roku. Drużyna Jerzego Engela nie wyszła jednak z fazy grupowej, podobnie jak cztery lata później ekipa Pawła Janasa. Takim samym rezultatem zakończył się występ Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku za kadencji Adama Nawałki.

Wśród zaproszonych gości będzie zdobywca dwóch tytułów MŚ (1994 i 2002), Brazylijczyk Cafu, Niemiec Lothar Matthaeus (wicemistrz z roku 1986, mistrz z edycji 1990), którzy będą losować poszczególne drużyny. W roli asystentów podczas losowania w Dosze wystąpią również Katarczyk Adel Ahmed MalAllah, Irańczyk Ali Daei, Serb Bora Milutinović, Nigeryjczyk Jay-Jay Okocha, Algierczyk Rabah Madjer i Australijczyk Tim Cahill.

Losowanie grup mistrzostw świata w Katarze zaplanowano na 1 kwietnia i godz. 18. Sama ceremonia loswania nie powinna jednak rozpocząć wcześniej niż o 18.20. Wydarzenie będzie można oglądać na kanałach TVP1, TVP Sport (od 16.30) oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Relacja na żywo będzie dostępna również na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Podział na koszyki:

Koszyk: Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Katar Koszyk: Holandia, Dania, Meksyk, USA, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja Koszyk: Senegal, Iran, Japonia, Polska, Serbia, Maroko, Korea Południowa, Tunezja Koszyk: Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Kamerun + zwycięzcy baraży międzykontynentalnych i barażu UEFA w czerwcu: Walia/Szkocja/Ukraina, Peru/Australia/Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kostaryka/Nowa Zelandia

Losowanie MŚ Katar 2022. Oto nasi rywale na mundialu. Tak wygląda podział na koszyki