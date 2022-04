Losowanie MŚ Katar 2022. Oto nasi rywale na mundialu. Tak wygląda podział na koszyki

W losowaniu mistrzostw świata w Katarze weźmie udział 29 ekip, a wśród nich reprezentacja Polski. Pozostałych trzech uczestników MŚ poznamy dopiero w czerwcu. Wszystko ze względu na pandemię oraz wojnę w Ukrainie. Najbliższy mundial będzie ostatnim, w którym wystąpią 32 zespoły, bowiem od kolejnego turnieju liczba ta wzrośnie aż do 48. Na kogo może trafić Polska, a kogo lepiej byłoby uniknąć?

Losowanie mistrzostw świata w Katarze. Zasady i podział na koszyki

Podział drużyn na grupy odbędzie się według tradycyjnej metody. Uczestników podzielono na cztery koszyki, trafią do ośmiu grup. Tradycyjnie już pierwszym teoretycznie najsilniejszym koszyku znalazł się, gospodarz turnieju, czyli w tym przypadku Katar oraz drużyny, które awansowały z najwyższymi lokatami w rankingu FIFA. W związku z tym, że reprezentacja Polski zajmuje 26. miejsce w rankingu FIFA pewne, że zostanie przydzielona do trzeciego koszyka.

W przypadku losowań, a zwłaszcza tych dotyczących rozgrywek klubowych, jesteśmy przyzwyczajeni do wielu zasad, które wykluczają możliwość trafienia na siebie poszczególnych drużyn, zazwyczaj tyczy się do zespołów z tego samego kraju. Podczas losowania MŚ nie będzie zbyt wielu wyjątków. Najważniejszym jest to mówiący o tym, że reprezentacje z tej samej konfederacji nie mogą wpaść na siebie w grupie. Nie dotyczy on jednak drużyn z Europy, których jest najwięcej (aż 13), więc nie ma możliwości, aby wszystkie były przydzielone do oddzielnych grup, których będzie tylko osiem. Dlatego w pięciu z nich znajdzie się dwóch przedstawicieli ze Starego Kontynentu.

Należy jeszcze podkreślić, iż w dzisiejszym losowaniu wezmą udział 29 drużyny, a nie 32. To pierwszy taki przypadek od 1974 roku, kiedy podczas podziału na grupy nie poznamy kompletu uczestników mistrzostw świata. Winne są temu pandemia oraz wybuch wojny w Ukrainie. UEFA zgodziła się przełożyć spotkanie półfinału baraży Ukrainy ze Szkocją w ramach ścieżki A ze względu na rosyjską inwazję na naszych wschodnich sąsiadów. W finale na zwycięzcę tego meczu czeka już reprezentacja Walii. Walka o pozostałe miejsca rozegra się pomiędzy Australią, która zmierzy się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a zwycięzca tego spotkania powalczy o bilet do Kataru z ekipą Peru. Ostatni uczestnik wyłoniony zostanie w meczu między Kostaryką a Nową Zelandią.

Podział na koszyki:

Koszyk: Katar, Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia Koszyk: Dania, Holandia, Niemcy, Meksyk, USA, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj Koszyk: Iran, Japonia, Senegal, Maroko, Serbia, POLSKA, Korea Południowa, Tunezja Koszyk: Kanada, Kamerun, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana oraz trzy reprezentacje, które wygrają czerwcowe baraże

Jaka grupa marzeń albo śmierci dla reprezentacji Polski? Hiszpanie obawiają się Biało-Czerwonych

Polscy kibice z pewnością będą trzymali kciuki, aby reprezentacja Polski trafiła na takich rywali, aby po losowaniu nie trzeba było się zanadto martwić, że o awans do fazy finałowej mundialu w Katarze będzie piekielnie trudno. Jak zatem wygląda Polska grupa marzeń?

Bez wątpienia pierwszym zespołem pożądanym z pierwszego koszyka jest Katar. Gospodarze zajmują 51. miejsce w rankingu FIFA i nie mogą się równać z żadną inną reprezentacji w pierwszym koszyku. Wydaje się, że z drugiego koszyka najlepiej byłoby trafić na "przebudowywany" Urugwaj. Ta reprezentacja jest w trakcie wyraźnej zmiany pokoleniowej i szkielet zespołu tworzą utalentowani, ale jeszcze niewystarczająco doświadczeni piłkarze. Warto podkreślić, że "La Celeste" mieli problemy przez większość eliminacji i dopiero w ostatnich meczach wywalczyli biletu do Kataru. Jeśli chodzi o ostatniego rywala, to wymarzonym scenariuszem byłby ktoś z dwójki Kostaryka/Nowa Zelandia, które o awans muszą jeszcze powalczyć.

Grupa marzeń reprezentacji Polski: Katar, Urugwaj, Polska, Kostaryka/Nowa Zelandia

Polacy będą w dużo gorszym położeniu jeśli trafią do tzw. grupy śmierci. Tutaj nie będzie już można liczyć na potknięcia rywali, bowiem mowa o zespołach z najwyższej półki. Bez wątpienia patrząc na eliminacje najgroźniejszym rywalem wydaje się być Brazylia, która ma najsilniejszą generację piłkarzy od czasów Ronaldinho, Ronaldo, Robert Carlosa itd. i awans na mistrzostwa świata wywalczyła bez większego problemu. "Canarinhos" nie grali tak skutecznie i widowisko od wielu lat.

Z drugiego koszyka dobrze byłoby uniknąć kogoś z dwójki Holandia/Niemcy. Oba zespoły w ostatnich miesiącach są silne. "Die Mannschaft" wyraźnie odzyskali blask po odejściu Joachima Loewa i znów są bardzo silni, choć w bezpośredniej potyczce z "Oranje" zremisowali 1:1. W czwartym koszyku najsilniejszy wydaje się być Kamerun. Biało-Czerwoni raczej nie lubią grać z zespołami z Afryki, co pokazał przegrany mecz z Senegalem 1:2 podczas ostatniego mundialu lub klęska właśnie z Kamerunem 0:3 w 2010 roku.

Grupa śmierci dla reprezentacji Polski: Brazylia, Holandia/Niemcy, Polska, Kamerun

Co ciekawe są reprezentacje, które z kolei wolałby uniknąć gry z Polakami. Takim krajem jest choćby Hiszpania. Piszą o tym dziennikarze "AS-a". "Trzy drużyny z tej samej konfederacji nie mogą znaleźć się w tej samej grupie, więc Hiszpania wie, że gdyby z drugiego koszyka zgarnęła Niemcy lub Holandię, uniknęłaby Polski Lewandowskiego z trzeciego koszyka. Mimo to Hiszpania może wylosować trudną grupę na przykład z Niemcami, Senegalem (mistrzem Afryki) i Ekwadorem lub Peru (jeśli Peru się zakwalifikuje). Również grupa z np. Urugwajem, Polską i Kamerunem nie byłaby łatwa" - czytamy na stronie dziennika. A jak może wyglądać grupa śmierci całego turnieju? Niemiecki "Kicker" wytypował do grupy śmierci Brazylię, Niemców, Polskę i Kamerun, co wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Obok Niemców warto jednak jeszcze zwrócić uwagę na być może równie groźną Holandię. Dlatego nasza propozycja grupy śmierci wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku grupy śmierci dla podopiecznych Czesława Michniewicza.

Grupa śmierci mistrzostw świata w Katarze: Brazylia, Holandia/Niemcy, Polska. Kamerun

