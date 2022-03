Piłkarz Chelsea może zmienić reprezentację tuż przed MŚ 2022. Strata Anglii

Callum Hudson-Odoi jest jednym z największych talentów wywodzących się z akademii Chelsea. Młody pomocnik zadebiutował w pierwszej drużynie w 2018 roku jeszcze za czasów trenera Antonio Conte. Więcej szans dostał jednak dopiero pod okiem Franka Lamparda, który na poważnie wziął się za wprowadzanie młodych zawodników. Od tamtej pory 21-latek rozegrał w barwach londyńskiego klubu 126 spotkań, w których zdobył 16 bramek i zaliczył 22 asysty.

Hudson-Odoi zmieni reprezentację? Wszystko przez mistrzostwa świata

Hudson-Odoi miał już także okazję zadebiutować w reprezentacji Anglii. Rozegrał w niej jednak dopiero trzy oficjalne spotkania, co uprawnia go jeszcze do zmiany barw narodowych. 21-latek oprócz brytyjskiego ma także ghański paszport i jak informuje portal Goal.com poważnie rozważa grę dla reprezentacji Ghany.

Wszystko to jest spowodowane bardzo dużą konkurencją w drużynie Garetha Southgate'a, przez którą Hudson-Odoi może nie zagrać na mistrzostwach świata w Katarze. Natomiast w reprezentacji Ghany będzie mu zdecydowanie łatwiej wywalczyć miejsce, co skłania go do refleksji nad tym pomysłem. Jednak sam zawodnik nie potwierdził jeszcze informacji przekazywanych przez dziennikarzy.

Reprezentacja Ghany jest jednym z 29 zespołów, które zapewniły sobie już awans na mistrzostwa świata w Katarze. Drużyna prowadzona przez Otto Addo dokonała tego dzięki wyjazdowemu remisowi 1:1 z Nigerią w finale eliminacji. Oprócz Ghany na mundial awansowały jeszcze cztery drużyny z Afryki: Senegal, Kamerun, Maroko i Tunezja.