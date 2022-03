Rosjanin zagra na MŚ 2022. "Jestem Rosjaninem w 95 proc., reszta to kolor skóry"

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę większość sportowych federacji zdecydowała się wykluczyć Rosję oraz sportowców z tego kraju w rozgrywkach międzynarodowych. Skorzystała z tego m.in. reprezentacja Polski, która otrzymała wolny los w półfinale baraży, a potem wygrała 2:0 ze Szwecją i awansowała na mundial w Katarze. Podczas ostatniego kongresu FIFA federacja nie zdecydowała się na zawieszenie Rosji i Białorusi i nie nałożyła kar na oba związki piłkarskie. Mimo to na mundialu zagra jeden z zawodników, który jest dumny z bycia Rosjaninem.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz wziął na celownik dziennikarzy. "Karty są po jego stronie"

Reprezentant Kamerunu czuje się w 95 procentach Rosjaninem. "Reszta to kolor skóry"

Gael Ondoua to 26-letni piłkarz Hannoveru, który zadebiutował w reprezentacji Kamerunu w marcowych meczach o awans do mistrzostw świata w Katarze. Kamerun wygrał w dwumeczu z Algierią w dramatycznych okolicznościach i awansował na mundial. Pomocnik czuje się jednak Rosjaninem. W młodym wieku wyjechał do Rosji i został zapisany przez rodziców do akademii Lokomotiwu Moskwa. Ondoua w sezonie 2014/2015 występował w drugiej drużynie CSKA i otrzymał rosyjskie obywatelstwo.

Pomocnik w 2018 roku trafił do Zorii Ługańsk, gdzie trenerem był Jurij Wernydub (obecnie szkoleniowiec Sheriffa Tyraspol), ale zagrał w niej zaledwie kilka meczów na letnim zgrupowaniu, ponieważ nie otrzymał pracowniczej wizy ze względu na rosyjskie obywatelstwo. - Jestem w 95 procentach Rosjaninem, a reszta to mój kolor skóry. Od najmłodszych lat marzyłem o grze dla Rosji i kibicowałem jej na wielkich turniejach. Chcę jej się odwdzięczyć za to, co dla mnie zrobiła - mówił Ondoua w rozmowie z portalem championat.com.

Gael Ondoua odrzucił powołanie do reprezentacji Kamerunu przed Pucharem Narodów Afryki, licząc na to, że Rosja zainteresuje się jego osobą, ale ostatecznie do tego nie doszło. 26-latek postanowił grać dla Kamerunu i niewykluczone, że będzie reprezentować ten kraj podczas mistrzostw świata w Katarze. Ondoua występuje od sierpnia zeszłego roku w Hannoverze i występuje w podstawowym składzie. Hannover zajmuje jednak dopiero 14. miejsce na zapleczu Bundesligi i ma trzy punkty przewagi nad miejscem barażowym.