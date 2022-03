FIFA zawiesza trzech członków, ale Infantino o Rosji miał jedno do powiedzenia. "Wspaniałe"

W lutym FIFA postanowiła zawiesić w rozgrywkach międzynarodowych Zimbwabwe i Kenię. Miało to związek z ingerencją rządów tych państw w działalność krajowych federacji piłkarskich. Na czwartkowym posiedzeniu podtrzymano tę decyzję. Taką samą karę otrzymał również Pakistan.

Wielu przedstawicieli wierzyło, że podobny los podzielą federacje Białorusi i Rosji. Okazało się, że światowa federacja postanowiła nie nakładać kar na oba związki piłkarskie. Szef światowej federacji, Gianni Infantino wezwał jedynie do zakończenia konfliktów zbrojnych na świecie, a delegaci uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Nikt nie wymienił nawet kraju takiego jak Ukraina.

— Ostatnie mistrzostwa świata, które zorganizowaliśmy, odbyły się w Rosji. Było to wspaniałe wydarzenie, ale to oczywiste, że nie rozwiązało problemów na świecie ani nawet w regionie. Mam apel do wszystkich, którzy mają jakąś władzę na tym świecie: proszę, zakończcie konflikty i wojny. Dla naszych dzieci i naszej przyszłości — powiedział Infantino.

Mało tego, prezes rosyjskiej federacji Aleksiej Sorokin stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby Rosja została wykluczona. - Mamy prawo tu być. Dziwi nas to, że nie możemy zagrać w kwalifikacjach do mundialu. Piłkarze i fani nie mają z tym nic wspólnego - uważa Sorokin. Słowo wojna nie przeszło Sorokinowi przez gardło.

Kongres FIFA w Dausze zbiega się z piątkowym losowaniem grup finałów mistrzostw świata, które w tym roku odbędą się w Katarze. Turniej zaplanowano w dniach 21 listopada — 18 grudnia. Choć wiele organizacji na rzecz praw człowieka krytykuje decyzję o przyznaniu Katarowi organizacji mistrzostw świata, szef FIFA zapowiedział, że tegoroczny mundial będzie najlepszy w historii i "będzie widowiskiem, jakiego jeszcze nigdy nie było".