Nowy rekord świata. Historia tworzy się na naszych oczach. "Początek nowej ery"

To był wyjątkowy mecz dla piłkarek FC Barcelony. W ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów kobiet "Duma Katalonii" pokonała Real Madryt 5:2. Z trybun to spotkanie oglądało 91,553 osoby, co jest rekordem świata w kobiecej piłce.

