Polska zna kolejnych dwóch potencjalnych rywali. Jest oficjalny podział na koszyki

W nocy ze środy na czwartek zakończyły się mecze eliminacyjne strefy CONCACAF. Kostaryka wygrała w ostatnim spotkaniu z USA 2:0, jednak to nie pozwoliło jej na bezpośredni awans na mundial. Ten przysługiwał trzem pierwszym drużynom ze strefy, obejmującej Amerykę Północną, Środkową i Karaiby. Do Kanady, która już wcześniej zapewniła sobie promocję na mundial, teraz dołączyły USA i Meksyk.

Wyniki ze strefy CONCACAF pozwoliły nam poznać ostateczny podział na koszyki przed losowaniem grup mundialu. Polska, co już wcześniej było wiadome, trafi do koszyka trzeciego. W pierwszym koszyku znajdzie się Katar i siedem drużyn, zajmujących najwyższe miejsca w rankingu FIFA. Po tym, jak dwa ostatnie miejsca zajęły Meksyk i USA, sytuacja przed losowaniem prezentuje się następująco:

Koszyk 1: Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

Koszyk 2: Holandia, Dania, Meksyk, Niemcy, USA, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja

Koszyk 3: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

Koszyk 4: Kanada, Kamerun, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, zwycięzcy barażów

Tym samym Polska uniknie spotkań z Senegalem, Koreą Południową, Iranem, Japonią, Maroko, Serbią i Tunezją. Te dwie pierwsze drużyny źle kojarzą się kibicom "Biało-Czerwonych". Z Senegalem, Polacy przegrali na ostatnim mundialu 1:2, z kolei w 2002 roku ulegliśmy Koreańczykom 2:0.

Choć losowanie zaplanowano w piątek, 1 kwietnia na godzinę 18.00, to stawka finalistów MŚ wciąż jest niepełna. Ostatnie mecze barażowe zaplanowano w czerwcu. Ostatnie miejsce ze strefy UEFA będzie przysługiwać zwycięzcy pary Walia - Szkocja/Ukraina. Z kolei w Dausze, Peru zagra z Australią lub ZEA, a Kostaryka zmierzy się z Nową Zelandią. Jako, że do losowania dochodzi jeszcze przed wspomnianymi meczami, zwycięzcy barażów automatycznie trafili do czwartego koszyka.

Podczas losowania drużyny z tego samego kontynentu nie mogą trafić do jednej grupy. Wyjątek stanowią tu zespoły z Europy, których – ze względu na liczbę – w każdej grupie może być maksymalnie dwa. Katar, jako gospodarz, automatycznie znajdzie się w grupie A.