Odchodził z ekstraklasy za milion euro. Teraz powalczy z Koroną o awans

Korona Kielce jest jednym z głównych faworytów do awansu do ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze i obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Do drugiej pozycji dającej bezpośrednią promocję traci zaledwie dwa punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Pracownik ośrodka sportowego ukradł pieniądze przeznaczone na pomoc dla uchodźców

Hitowy transfer Korony Kielce. Pomoże w walce o awans do ekstraklasy

Szanse na awans są bardzo wysokie, dlatego władze Korony starają się jeszcze wzmocnić drużynę przed końcówką sezonu. W środę oficjalnie poinformowano, że nowym zawodnikiem klubu z Kielc został Luka Zarandia. 26-letni Gruzin jest doskonale znany polskim kibicom z gry w Arce Gdynia, w której występował w latach 2017-2019.

Stypa zamiast wielkiego święta. Michniewicz: Byłem kompletnie zdruzgotany

- Na podziękowania z mojej strony zasługują przede wszystkim trener Leszek Ojrzyński, Edward Klejndinst oraz Paweł Golański, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Teraz chce pomóc zespołowi osiągnąć cel, jakim jest powrót do Ekstraklasy - skomentował transfer Zarandia, cytowany przez oficjalną stronę klubową. Gruzin podpisał kontrakt z klubem tylko do końca sezonu.

Luka Zarandia rozegrał w barwach Arki Gdynia 50 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zaliczył dziewięć asyst. Z klubem z Trójmiasta sięgnął po Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski. W 2019 roku przeniósł się za milion euro do belgijskiego Zulte Waregem, gdzie nie poradził sobie zbyt dobrze. Rozegrał 20 spotkań, w których zaliczył pięć asyst i został wypożyczony do kazachskiego Toboła Kustanaj.

FIFA wprowadzi zmianę na mundialu w Katarze. Świetna wiadomość dla trenerów

Tam poszło mu jednak jeszcze gorzej i zaliczył zaledwie dwa występy. W dodatku po powrocie do Belgii doznał poważnej kontuzji kolana i w konsekwencji przez ostatnie półtora roku nie pojawił się na boisku ani razu.