Te drużyny są już pewne udziału w mistrzostwach świata

Wielu trudno było w to uwierzyć, ale to naprawdę się stało. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała w finale baraży o awans na mundial w Katarze Szwecję 2:0. To po golach Robert Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.

Te drużyny są już pewne gry w Katarze

We wtorek o awans na mistrzostwa świata walczyła także Portugalia, która mierzyła się z Macedonią. Drużyna Cristiano Ronaldo okazał się lepsza w tym pojedynku, a wynik meczu był identyczny, jak w przypadku rywalizacji Polski ze Szwecją.

Tego samego dnia walczyły także afrykańskie kraje. Ghana mierzyła się w rewanżowym meczu z Nigerią. Przed czterema dniami był bezbramkowy remis na stadionie tego pierwszego kraju. Teraz znów rywalizacja była wyrównana i mecz zakończył się wynikiem 1:1. To przy wciąż obowiązującym w tamtym rejonie świata przepisie o bramkach wyjazdowych sprawiło, że z awansu na mundial cieszyła się Ghana.

W drugim meczu Senegal po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy pokonał po serii rzutów karnych Egipt. Seria jedenastek przebiegła w atmosferze skandalu.Piłkarze reprezentacji Egiptu byli oślepiani przez kibiców laserami, przez co w dużym stopniu mogli być zdekoncentrowani przed swoimi próbami. Choć jest to częsta praktyka podczas meczów, w tym przypadku działania kibiców mogły mieć olbrzymie znaczenie.

Na mundial awansowały też Tunezja, Maroko oraz Kamerun, który po dogrywce pokonał Algierię. W nocy z wtorku na środę poznamy rozstrzygnięcia w Ameryce Południowej. Do tej pory na mundial awansowały tam Ekwador i Urugwaj. W strefie CONCACAF jedno z trzech miejsc premiowanych awansem zajęła Kanada. Dwa pozostałe miejsca wywalczy ktoś z grupy: USA, Meksyk i Kostaryka. Na przełomie stycznia i lutego bilety na MŚ wywalczyli Iran i Korea Południowa, a pięć dni temu Japonia i Arabia Saudyjska dopełniły listę w Azji.

Bezpośredni awans mieli oczywiście Katarczycy, którzy będąc gospodarzami zadebiutują na imprezie tej rangi. W fazie eliminacji awansowali: Niemcy, Dania, Brazylia, Belgia, Francja, Chorwacja, Hiszpania, Serbia, Anglia, Szwajcaria, Holandia i Argentyna.

Kto jeszcze awansuje na mundial w Katarze?

Ze strefy UEFA pozostało jeszcze jedno miejsce do obsadzenia w składzie ekip, które powalczą o medal czempionatu globu. Będzie to zwycięzca finału barażu ze ścieżki A: Walia kontra Szkocja lub Ukraina. To spotkanie przełożono na czerwiec. Nie wiadomo wciąż kiedy odbędzie się finał tej ścieżki.

Poza tym awansują jeszcze dwie reprezentacje ze strefy CONCACAF (mecze zostały zaplanowane na noc z 30 na 31 marca) oraz dwie drużyny z baraży międzykontynentalnych (zagrają w nich: zespół z Azji – Australia lub ZEA – z 5. ekipą z Ameryki Południowej, a także 4. zespół ze strefy Ameryki Pd. z ekipą z Oceanii; wszystkie te mecze barażowe w czerwcu).