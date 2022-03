"Selekcjoner zawalił te eliminacje". Możliwa zmiana trenera reprezentacji Polski po el. MME

Drużyna prowadzona przez Macieja Stolarczyka przed kilkoma dniami zanotowała niezły wynik w wyjazdowym spotkaniu z Izraelem, remisując 2:2. Co prawda w kontekście walki o awans na mistrzostwa Europyrzecz jasna korzystniejsze byłoby zwycięstwo, jednak Izraelczycy spisują się w kwalifikacjach bardzo dobrze, przez co jeden punkt został przyjęty dość pozytywnie.

Kadra U-21 potrzebuje cudu

Taki wynik sprawił, że zwycięstwo na stadionie w Zabrzu nad Węgrami miało być bardzo ważne. Wygrana pozwoliłaby biało-czerwonym znacząco poprawić swój dorobek punktowy, który w przypadku porażki Izraela z Niemcami zapewniłby im przeskoczenie na drugie miejsce w tabeli grupy B.

Sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Wyrównana pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Węgrów po tym, jak w 35. minucie drogę do siatki znalazł Andras Nemeth. W drugiej części Polacy zdecydowanie dominowali i gdy wydawało się, że mimo to będą musieli przełknąć gorycz porażki, w czwartej minucie doliczonego czasu gry Michał Skóraś doprowadził do wyrównania z rzutu karnego.

Mecz zakończył się remisem 1:1, który niespecjalnie urządza reprezentację Polski U-21. Nawet porażka Izraela z Niemcami nie doprowadziła do zmiany miejsca w tabeli - biało-czerwoni wciąż zajmują trzecie miejsce, a do drugiej lokaty tracą jeden punkt. Muszą zatem liczyć na cud i korzystne wyniki w czerwcowych meczach.

Internauci krytykują piłkarzy reprezentacji U-21

Po zakończeniu spotkania z Węgrami w sieci pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy w odniesieniu do gry Polaków. "Obraz wybrakowanego polskiego piłkarza na podstawie U21. Jak ma szybkość, to nie umie dryblować. Jak umie dryblować, to nie umie dośrodkować. Jak umie dośrodkować, to jest wolny. I tak w kółko" - napisał Tomasz Urban. "Zawalił Stolarczyk te eliminacje, bez dwóch zdań. A rywale wielcy nie byli. Nie zdziwi mnie zmiana" - podsumował Kuba Seweryn.

"Masz lepszych piłkarzy, umiejętności i sytuacje, ale rozgrywasz ten mecz najgorzej, jak się tylko da. Niesamowicie zmarnowany potencjał młodzieżówki, jak na takie nazwiska (5 graczy z debiutem w pierwszej kadrze, razem 14 meczów) i zwycięstwo z Niemcami kilka miesięcy wcześniej" - zauważył Dominik Piechota. "Matematyczne szanse są, pozostaje liczyć na wpadki rywali" - ile to już razy w polskiej piłce padały podobne zdania" - skwitował Mariusz Moński.

Nieco pozytywów w grze dostrzegł z kolei Michał Trela. "Ciekawy potencjał w ofensywie, kilka niezłych akcji, mecz, który fajnie się oglądało, uratowany remis, ale koniec końców młodzieżówka właśnie pogrzebała wszelkie szanse na Euro. A tego bardzo szkoda" - napisał. "Dobra informacja przed meczem ze Szwecją jest taka, że Czesław Michniewicz nie powołał nikogo z reprezentacji młodzieżowej i miał rację" - podsumował z przekąsem Wojciech Kowalczyk.