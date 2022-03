Bayern złożył "super ofertę". Barcelona ma problem

Dziennik "Mundo Deportivo" dotarł do szczegółów oferty, jaką Bayern Monachium wystosował do klubu ze stolicy Holandii. Mistrzowie Niemiec są ponoć gotowi zaoferować 24-latkowi kontrakt z wynagrodzeniem na poziomie 10 mln euro za sezon. Jest to znacznie wyższa propozycja od tej, którą złożyła Barca.

Bayern coraz bliżej sprowadzenia Mazraouiego

W ostatnich dniach Mazraoui i delegacja bawarskiego klubu spotkali się w Amsterdamie. Rzekoma propozycja przedstawiona 24-latkowi była bardzo dobra, o czym miało świadczyć pozytywne nastawienie samego zawodnika do wyboru Bayernu - kosztem tej z Barcelony.

Przez pewien czas wydawało się, że Marokańczyk będzie preferował przenosiny na Camp Nou. Barca od tygodni aktywnie sondowała możliwość sprowadzenia obrońcy, którego kontrakt z Ajaksem wygasa wraz z końcem sezonu. Kluczową kwestią są indywidualne warunki, jakie dany klub zaoferuje Mazraouiemu.

Barca również naciska na Mazraouiego

Klub z Katalonii w dalszym ciągu planuje sprowadzić Marokańczyka, ale władze zdają sobie sprawę, że konkurencja Bayernu jest bardzo silna. W gronie zainteresowanych 24-latkiem wymieniano jeszcze Milan czy Borussię Dortmund, ale obecnie to właśnie Bayern ma być liderem w tym wyścigu.

Delegacja Barcelony na czele z Jordim Cruyffem pojawiła się na trybunach podczas meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Ajaksem i Benfiką (0:1). Rzecz jasna głównym celem była obserwacja Mazraouiego, jednak przedstawiciele Barcy obserwowali również Nicolasa Tagliafico i Alejandro Grimaldo, którzy są wymieniani w gronie kandydatów do wzmocnienia lewej strony obrony Barcy.

Noussair Mazraoui jest kluczowym piłkarzem Ajaksu Amsterdam w tym sezonie. Jak dotąd prawy obrońca rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty.