Media: Gareth Bale wybrał nowy klub Sensacyjny ruch

Ostatnie dni to w większości przypadków zachwyty i pochwały Bale'a. 32-letni napastnik strzelił w końcu dwa gole przeciwko Austrii (2:1) w półfinale baraży do mistrzostw świata. To jednak jeszcze nie gwarantuje reprezentacji Walii awansu na turniej w Katarze. Drużyna prowadzona przez Ryana Giggsa będzie bowiem musiała zagrać w finale baraży ze zwycięzcą starcia Szkocja - Ukraina. Spotkanie - z powodu wojny w Ukrainie - odbędzie się w czerwcu.

Gareth Bale bohaterem Walijczyków. Gwiazda wróci do rodzinnego miasta?

Czerwiec będzie ważnym miesiącem dla Garetha Bale'a także z innego powodu. Wtedy kończy się jego kontrakt z Realem Madryt. Walijczyk trafił do klubu ze stolicy Hiszpanii w 2013 roku. "Królewscy" wykupili piłkarza z Tottenhamu Hotspur za 101 mln euro. Bale miał być gwiazdą pokroju Cristiano Ronaldo. Nie spełnił on jednak oczekiwań. W bieżącym sezonie zagrał w zaledwie pięciu meczach i strzelił w nich jednego gola.

Wszystko więc wskazuje na to, że Bale pozostanie bez klubu. Oznacza to, że 32-latek będzie mógł się związać z dowolnym klubem, z którym dojdzie do porozumienia. Portal "Wales Online" informuje, że napastnik rozważa powrót do kraju. Według źródła Bale miałby się związać z Cardiff City, czyli drużyną z Championship (zaplecze Premier League, najsilniejszej ligi na Wyspach Brytyjskich).

Zdaniem portalu Bale zdecyduje się na ten ruch, ponieważ chciałby wrócić do miasta, w którym się urodził. "Bale i jego żona Emma chcą być blisko tych, których kochają najbardziej. Zadomowić się w pięknej posiadłości, którą kupili na obrzeżach Cardiff. Miejscowe szkoły dla ich dzieci, szansa dla samego Bale'a, aby po treningach dojeżdżał do szkoły" - czytamy na jego łamach. Środowisko piłkarza nie potwierdziło tych informacji.

Przypomnijmy, że Gareth Bale od kilku tygodni rozważa zakończenie kariery po wypełnieniu bieżącego kontraktu. Media stawiają jeden warunek, który utrzyma go przy piłce nożnej. To awans jego drużyny narodowej na mistrzostwa świata w Katarze. Wtedy piłkarz zostane w grze, aby powalczyć z kadrą o najwyższe cele.

Reprezentację Walii czeka w marcu jeszcze jeden mecz. Będzie to jednak spotkanie towarzyskie z Czechami, którzy przegrali w półfinale baraży do MŚ 2022 ze Szwecją (0:1). Szwedzi w tym samym czasie zagrają o awans na mistrzostwa z Polakami. Relację z tego meczu można śledzić w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.