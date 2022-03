Znalazł nową pozycję dla Lewandowskiego. Chce zaskoczyć Szwedów

We wtorek reprezentacja Polski rozegra najważniejsze spotkanie od Euro 2020. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie nasi kadrowicze zmierzą się ze Szwecją w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Ten mecz rozpocznie się już o godzinie 20:45.

Spotkanie ze Szwecją będzie także kluczowe dla przyszłości Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Nowy opiekun naszej kadry długo opracowywał plan na to spotkanie i z jego zapowiedzi wynika, że przekazał już cały jego zarys zawodnikom. Piłkarze mają już znać także zestawienie, w którym wyjdą na murawę Stadionu Śląskiego od pierwszej minuty.

Swój własny plan na mecz ze Szwecją przekazał na łamach "Przeglądu Sportowego" Kamil Kosowski. Były reprezentant Polski podzielił się kilkoma ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi przede wszystkim formacji ofensywnej. - Czas na trójkę z przodu. Po prawej stronie stawiam na Piotra Zielińskiego, chociaż tu długo się zastanawiałem nad Sebastianem Szymańskim. Przypominałem sobie jednak mecz ze Szwecją w ME. Wówczas "Zielu" był obok Lewego najlepszym Polakiem na placu - przypomniał 44-latek.

Kosowski zaskoczył jednak przede wszystkim propozycją zmiany pozycji... Roberta Lewandowskiego. - Na lewym skrzydle ustawiłbym Roberta Lewandowskiego. To byłby fortel, którego Szwedzi by się nie spodziewali. Grając 20 metrów dalej od bramki, Robert mógłbym robić to, co robił w ME. Pamiętamy, jak zszedł z piłką do środka i idealnie przymierzył, pokonując szwedzkiego bramkarza - tłumaczył były reprezentant Polski.

- Wchodząc z lewej strony, nasz kapitan mógłby grać jako tzw. wolny elektron, a Szwedzi by się w tym gubili, bo przecież spodziewają się go jako wysuniętej armaty. Gdy Lewy stanie między Victorem Lindelofem, a drugim stoperem, to będzie to zbyt czytelne - dodał.

52-krotny reprezentant Polski wskazał także zawodnika, którego chciałby zobaczyć na środku ataku. - Tu został nam już tylko jeden kandydat - Adam Buksa. To piłkarz, który dobrze czuje się w powietrzu, odpowiednio porusza się po boisku i dochodzi do piłek wrzucanych ze skrzydeł. Buksa mógłby tworzyć miejsce Lewemu i ewentualnie dobijać jego strzały, bo sprytu też mu nie brakuje. Nie chcę wracać do sprawy Karola Świderskiego. Nie ma go na zgrupowaniu i nie ma sensu pisać, co by było, gdyby był - zakończył Kosowski.