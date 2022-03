Włosi grzmią ws. barażu o mundial. "Absurdalna zasada, prawdziwe szaleństwo"

Najpierw przegrany dwumecz ze Szwecją w listopadzie 2017 roku, a teraz niespodziewana porażka z Macedonią Północną. Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata. Wiele wskazywało na to, że Roberto Mancini zostanie zwolniony lub poda się do dymisji i przestanie pracować w roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Ostatecznie szkoleniowiec potwierdził na konferencji prasowej przed meczem towarzyskim z Turcją, że pozostanie na stanowisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Alphonso Davies nie wytrzymał. Zalał się łzami podczas relacji na żywo

Szwedzi pokazali nagranie ze Stadionu Śląskiego. Kibice apelują do selekcjonera

"Absurdalna zasada"

Włosi odpadli z walki o mundial kończąc fazę grupową z czterema zwycięstwami i czterema remisami i ani jedną porażką. Już jednak w półfinale baraży ulegli sensacyjnie przed własną publicznością Macedonii Północnej 0:1, tracąc gola w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Leonardo Bonucci, stoper Włochów skrytykował taką formę kwalifikacji i rozgrywanie baraży.

- Skończyło się na tym, że wszystko zostało rozstrzygnięte w jednym meczu. Jest to absurdalna zasada. Przychodzimy grać w domu i na wyjeździe, a potem tak się kończy. Są drużyny na innych kontynentach, które przegrały cztery lub pięć meczów, a mimo to awansowały na mistrzostwa świata. A my zostaliśmy wyeliminowani przez bramkę w 92. minucie i przegrywając tylko jeden mecz. Ta nowa formuła to prawdziwe szaleństwo - dodał Bonucci.

"Szpieg" przekazał Szwedom skład reprezentacji Polski. Wymienił dziesięć nazwisk

Reprezentant Włoch miał na myśli kwalifikację w Ameryce Południowej. Tam Urugwaj i Ekwador awansowały na mistrzostwa świata, mimo że mają już aż sześć porażek w siedemnastu spotkaniach.