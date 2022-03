Sądny dzień dla rosyjskiego futbolu. To może być koniec. Dziennikarze alarmują

Wojna na Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Ukraińcy nadal stawiają opór rosyjskiemu okupantowi, który bestialsko bombarduje ludność cywilną. Inne kraje nałożyły na Rosję sankcje, które nie ominęły też świata sportu. Tamtejsi sportowcy zostali wykluczeni z wielu zawodów przez światowe federacje sportowe na całym świecie. Dotyczy to również piłki nożnej. FIFA i UEFA wyrzuciły Rosjan z baraży o mistrzostwa świata, a kluby zostały zdyskwalifikowane z europejskich pucharów. Rosjanie odwołali się od tych decyzji, ale Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie odrzucił apelację.

REKLAMA

Zobacz wideo To piłkarze stoją za buntem PZPN. Wiemy, kto był inicjatorem

Polska - Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać decydujący mecz o awans na MŚ? [TRANSMISJA TV]

Dziennikarze alarmują - Rosjanie mogą zostać wykluczeni z FIFA

Na Rosjan może spaść za to kolejny cios, o czym informuje portal sports.ru. Dziennikarze alarmują, że 31 marca rosyjski związek piłkarski (RFU) może zostać wykluczony ze struktur FIFA. Tego dnia w Dosze odbędzie się Kongres FIFA. Rosjanie zauważają, że punkt czwarty programu zawiera "zawieszenie członkostwa lub wydalenie ze stowarzyszenia". Rosjanie mogą czuć się niepewnie. Co prawda wcześniej nie pojawiały się informacje o tym, że FIFA zdecyduje się na taki krok, ale w punkcie nie jest zapisane, o które związki chodzi. Zapis może dotyczyć jedynie federacji Kenii i Zimbabwe. W sprawy tamtejszych związków ingerują rządy, na co nie pozwala FIFA. Portal sports-express.ru wysłał zapytanie do FIFA, aby organizacja zdradziła, o które federacje chodzi. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Co się musi stać, aby Rosjanie zostali wykluczeni ze struktur FIFA? W tej sprawie musi zostać zarządzone głosowanie. Wniosek o wykluczenie rosyjskiej federacji musi poprzeć 3/4 głosujących. Wyłączając Zimbabwe, Kenię i Rosję, uprawnionych do głosowania będzie 208 krajowych związków. To oznacza, że 156 z nich musiałoby się opowiedzieć za dyskwalifikacją Rosjan. Tamtejsi dziennikarze wskazują też na to, że dużo zależy od formatu głosowania. Jeśli będzie ono otwarte, to niektórzy delegaci mogą bać się głosowania za Rosją, bo spotkaliby się z lawiną krytyki. Głosowanie przy zamkniętych drzwiach daje Rosjanom większe szanse na pomyślne zakończenie.

"Dla mnie nie ma już takiego kraju jak Rosja" - trener Ukraińców zabrał głos

- Nie widzę podstaw do pozbawienia lub zawieszenia członkostwa RFU w FIFA. Oczywiste jest, że czasy są trudne, ale istnieją jakieś procedury. Nie ma prawdziwych powodów do tak poważnych decyzji. W każdym razie musimy komunikować się z międzynarodowymi federacjami, budować relacje – mówi w rozmowie z rosyjskim "Match TV" - Aleksiej Sorokin, były dyrektor generalny komitetu organizacyjnego mistrzostw świata 2018.

Jeżeli Rosjanie zostaną wykluczeni ze struktur FIFA, oznaczać to będzie całkowitą izolację rosyjskiego futbolu od świata. Taka decyzja storpedowałaby też plany Rosjan, którzy rozważają zamianę europejskiej federacji na azjatycką, czyli transfer z UEFA do ACF.