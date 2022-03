Polska - Szwecja. Gdzie i kiedy oglądać decydujący mecz o awans na MŚ? [TRANSMISJA TV]

Wielkimi krokami zbliża się najważniejszy pojedynek reprezentacji Polski od Euro 2020. Już we wtorkowy wieczór na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zmierzą się ze Szwedami w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. To spotkanie rozpocznie się już o godzinie 20:45.

Wielki mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Co zrobi Michniewicz?

Czesław Michniewicz już w drugim spotkaniu w roli selekcjonera reprezentacji Polski staje przed wyzwaniem z grona tych najtrudniejszych. Dla nowego opiekuna naszej kadry pojedynek ze Szwecją jest prawdopodobnie najważniejszym w karierze i zdecyduje o jego przyszłości. Jeżeli jego misja się powiedzie, zapisze się na zawsze w historii polskiej piłki.

Pokonanie Szwedów będzie jednak wyjątkowo wymagające, co udowodnił nasz poprzedni pojedynek z tym rywalem. Miał on miejsce na Euro 2020 i zakończył się dotkliwą porażką 2:3, która zadecydowała o naszym odpadnięciu z turnieju. Tym razem ma być inaczej, choć problemów jest bardzo dużo. Przede wszystkim naszą kadrę dotknęła plaga kontuzji.

Wiadomo już, że na Stadionie Śląskim na pewno nie zobaczymy Arkadiusza Milika i Bartosza Salamona. Natomiast zgłoszeni do kadry zostali ostatecznie zmagający się z mniej groźnymi urazami Krzysztof Piątek i Szymon Żurkowski, ale nie wiadomo czy są w pełni gotowi do gry. Jedynym pocieszeniem dla Czesława Michniewicza może być fakt, że nasi wtorkowi rywale również mają spore problemy z kontuzjami. Szczególnie źle wygląda sytuacja w obronie, więc na pewno spróbujemy to wykorzystać. Niepokojące są jednak doniesienia o możliwym powrocie Zlatana Ibrahimovicia, który ma być tajną bronią Janne Andressona na mecz z Polską.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Szwecja?

Spotkanie reprezentacji Polski ze Szwecją w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze odbędzie się we wtorek 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jego rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 20:45. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1 oraz online w aplikacjach TVP Sport i Polsat Box Go.