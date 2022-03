Historyczny wyczyn reprezentacji Andory. Udało im się to po raz pierwszy

Reprezentacji Andory nie udało się awansować na mistrzostwa świata w Katarze i trudno było oczekiwać innego wyniku. Andorczycy zajęli dopiero piąte miejsce w grupie I europejskich eliminacji, w której grała również Polska. 158. drużyna rankingu FIFA odniosła w nich jednak jeden mały sukces. 12 października 2021 pokonał San Marino 3:0, co było jej najwyższym zwycięstwem w historii.

Andora ma co świętować. Historyczny wyczyn reprezentacji

To jednak nie koniec historycznych sukcesów reprezentacji Andory w ostatnim czasie. Podobnie jak wszystkie inne reprezentacje, które nie grają w marcu o stawkę, Andora rozegrała mecze towarzyskie. Tamtejsza federacja zdecydowała się na dość nietypowy kierunek i zaprosiła do siebie dwa zespoły z Karaibów - Saint Kitts i Nevis (139. FIFA) oraz Grenadę (169. FIFA).

Andorczykom udało się wygrać oba spotkania po 1:0 i były to pierwsze dwa zwycięstwa z rzędu w historii tej reprezentacji. Mieszkańcy Andory czekali na to od 1996 roku, czyli od momentu dołączenia do FIFA i UEFA. Dla reprezentacji Andory wielkim sukcesem są już same zwycięstwa, więc tym bardziej te odniesione z rzędu. W całej swojej historii Andorczycy wygrali tylko 11 spotkań. Pierwszy raz udało im się to dopiero w 2000 roku. Pokonali wtedy w meczu towarzyskim Białoruś 2:0.

Andorczycy mogą się także pochwalić solidną passą pięciu meczów bez porażki, która miała miejsce w 2018 roku. W marcu pokonali Liechtenstein 1:0, a następnie do września zaliczyli cztery remisy z rzędu - 0:0 z Wyspami Zielonego Przylądka, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Łotwą oraz 1:1 z Kazachstanem. Passa została przerwana dopiero w październiku porażką 0:3 z Gruzją.