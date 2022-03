"Dla mnie nie ma już takiego kraju jak Rosja" - trener Ukraińców zabrał głos

W marcu reprezentacja Ukrainy miała zagrać ze Szkocją w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata. Miała, jednak z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę rozgrywki w tym kraju zostały zawieszone, a tamtejsza federacja wystąpiła do UEFA z prośbą o przełożenie meczu drużyny narodowej.

Europejska federacja na tę prośbę przystała i spotkanie ma odbyć się prawdopodobnie w czerwcu. Nie jest jednak pewne, czy w ogóle do niego dojdzie. Wszystko oczywiście przez trwającą w Ukrainie wojnę. Wojnę, którą rozpętała Rosja i wojnę, której końca niestety nie widać.

Selekcjoner reprezentacji Ukrainy - Ołeksandr Petrakow - przyznał, że na razie w ogóle nie myśl ani o barażu, ani o rozgrywkach Ligi Narodów, w których Ukraina miała grać ze Szkocją, Irlandią i Armenią.

"Dla mnie nie ma już kraju o nazwie Rosja"

- Dopóki ludzie w moim kraju umierają, nie mogę myśleć o grze w Szkocji. Jestem w stałym kontakcie z zawodnikami naszej reprezentacji narodowej. Dla nich piłka nożna teraz zeszła na dalszy plan - powiedział Petrakow cytowany przez portal insidethegames.biz.

I dodał: W obecnej sytuacji nie możemy o tym myśleć. Nie wiem nawet, jak mówić o tym, co się stało w ojczyźnie. Dom mojej mamy był okupowany przez Niemców podczas ostatniej wojny światowej. Opowiedziała mi, jak wtedy było, i wydaje się podobne do tego, co robią teraz Rosjanie.

To właśnie Rosjanom Petrakow poświęcił ostatnią, najmocniejszą część wypowiedzi. - Bombardują domy i zabijają dzieci. Dla mnie nie ma już kraju o nazwie Rosja. Nie mam już tam żadnych przyjaciół. Wszystko, co mogę obiecać, to że staniemy do nich o 200 procent silniejsi. Wszyscy Ukraińcy są dziś zjednoczeni przeciwko Rosjanom - zakończył.