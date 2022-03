Specjalna premia od premiera. Pół miliona euro za awans do mistrzostw świata

Futbol to nie matematyka. Mimo 32 strzałów, 16 rzutów rożnych i ogromnej przewagi w posiadaniu piłki Włosi nie pojadą na mistrzostwa świata. Wystarczył strzał z dystansu Aleksandara Trajkovskiego w doliczonym czasie gry, by reprezentacja Macedonii Północnej sprawiła jedną z największych sensacji w historii eliminacji do mistrzostw świata.

Macedonia Północna - obok Czarnogóry i Kosowa - jest jedną z trzech reprezentacji powstałych po rozpadzie Jugosławii, która nigdy nie grała w mistrzostwach świata. Ich pierwszym wielkim turniejem było Euro 2020, na którym nie wyszli z grupy.

Teraz Macedonia Północna nie tylko walczy o historyczny awans na mundial w Katarze. Ale i o duże pieniądze. Jeśli piłkarze Błagoja Miłewskiego sensacyjnie pokonają Portugalię w finale baraży, to otrzymają pół miliona euro premii. Taki bonus obiecał im premier Dimitar Kovacevski, który pożegnał zawodników w niedzielę, tuż przed lotem do Portugalii.

"Cristiano Ronaldo szykuj się"

Kibicem też jest prezydent kraju. "Nasi piłkarscy bohaterowie napisali już piękną historię macedońskiego futbolu. Gratuluję im zwycięstwa, poświęcenia, odwagi i ducha walki w grze z tak silnym przeciwnikiem" - napisał Stevo Pendarowski na Twitterze.

Pendarowski postanowił zaczepić też Cristiano Ronaldo na Twitterze. "Szykuj się Cristiano, jesteś następny" - stwierdził prezydent Macedonii.

Obie kadry mierzyły się ze sobą dwukrotnie - po raz ostatni do bezpośredniego starcia doszło tuż przed Euro 2012, gdzie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.