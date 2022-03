Włosi podjęli decyzję ws. Roberto Manciniego. I zaskoczyli

Najpierw przegrany dwumecz ze Szwecją w listopadzie 2017 roku, a teraz niespodziewana porażka z Macedonią Północną. Włosi po raz drugi z rzędu nie zakwalifikowali się na mistrzostwa świata. Na piłkarzy spadła krytyka nie tylko za słabą postawę w meczu, ale też zachowanie po nim, ponieważ do sieci trafiły zdjęcia zrobione w szatni, na których widać mnóstwo śmieci. W 2017 roku w wyniku blamażu pracę stracił Gian Piero Ventura i już wiadomo, czy ten sam los czeka Roberto Manciniego.

Roberto Mancini pozostanie selekcjonerem. "Takie rzeczy się nie zdarzają"

Wiele wskazywało na to, że Roberto Mancini zostanie zwolniony lub poda się do dymisji i przestanie pracować w roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Ostatecznie szkoleniowiec potwierdził na konferencji prasowej przed meczem towarzyskim z Turcją, że pozostanie na stanowisku. - Rozmawiałem ze związkiem. Myślę, że mamy takie same pomysły we wszystkich aspektach, ale będziemy rozmawiać jeszcze za kilka dni. Cieszę się, że jesteśmy zgodni i moja praca przez cztery lata została doceniona - powiedział Mancini.

Selekcjoner Włochów wrócił do eliminacji do mistrzostw świata i zwrócił uwagę na mecz ze Szwajcarią (0:0) w Bazylei. - Powinniśmy wygrać tam 3:0. Od września nie mieliśmy wiele szczęścia i nie mogę winić moich piłkarzy. Zmarnowaliśmy wiele szans i popełniliśmy zbyt wiele błędów. Nie chcemy teraz znajdować wymówek. Teraz będziemy mieli szansę włączyć młodych piłkarzy, którzy mają przed sobą świetlaną przyszłość - dodał selekcjoner. W tym gronie ma się znajdować m.in. Nicolo Zaniolo (Roma) oraz Gianluca Scamacca (Sassuolo).

W najbliższych miesiącach może dojść do dużej rewolucji w reprezentacji Włoch. Tamtejszy oddział Eurosportu informował, że Jorginho, Lorenzo Insigne oraz Ciro Immobile mogą zakończyć reprezentacyjną karierę. "La Repubblica" twierdzi, że napastnik Lazio ma dość bycia kozłem ofiarnym.