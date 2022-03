Rosja zapowiada ofensywę na kongresie FIFA. "Nie ma żadnych podstaw"

Już od miesiąca rosyjskie drużyny są zawieszone przez FIFA i UEFA. Światowa federacja piłkarska podjęła tę decyzję po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nałożona na Rosję kara sprawiła, że tamtejsza reprezentacja nie zagrała z Polską w barażu o awans na mistrzostwa świata, a Spartak Moskwa został wykluczony z Ligi Europy.

Wcześniej UEFA podjęła też decyzję o przeniesieniu tegorocznego finału Ligi Mistrzów. Mecz, który miał się odbyć w Sankt Petersburgu, zostanie rozegrany w Paryżu. Co więcej, UEFA zdecydowała też o zakończeniu wieloletniej współpracy sponsorskiej z Gazpromem.

Szczególna sytuacja sprawiła również, że piłkarze zagraniczni na co dzień grający w Rosji, mogli do końca sezonu zmienić kluby. Z tej możliwości skorzystał m.in. Grzegorz Krychowiak, który opuścił FK Krasnodar i do końca czerwca związał się z AEK Ateny. Choć po tym terminie zawodnicy będą musieli wrócić do macierzystych klubów, to nie jest pewne, czy federacje nie podejmą kolejnych, podobnych decyzji.

"Nie widzę podstaw do zawieszenia Rosji przez FIFA"

W czwartek w Dausze odbędzie się kongres FIFA z udziałem wszystkich federacji zrzeszonych w organizacji. Jednym z punktów obrad jest podjęcie tematu rosyjskich drużyn. Światowa federacja ma zdecydować o dalszym losie reprezentacji oraz zespołów w europejskich pucharach.

- Nie widzę żadnych podstaw do zawieszenia naszej federacji przez FIFA. Oczywiście jest to trudny czas, ale nie widzę żadnych powodów do podejmowania takich decyzji. Nasze państwo w żaden sposób nie ingeruje w sprawy federacji piłkarskiej, więc nie ma podstaw do pozbawiania nas prawa do członkostwa w FIFA. Mamy zamiar rozmawiać ze wszystkimi federacjami i budować relacje - w rozmowie z portalem Match.tv skomentował sprawę Aleksiej Sorokin, który pełnił rolę dyrektora generalnego komitetu organizacyjnego mistrzostw świata w 2018 roku. Sorokin odpowiedzialny był też za komitet organizacyjny finału Ligi Mistrzów, który miał się odbyć w Sankt Petersburgu.

- Zgodnie z naszą umową z UEFA otrzymamy odszkodowanie w ramach rekompensaty za poniesione koszty. Nie będziemy jednak ujawniać, o jakie pieniądze chodzi. Dla jednych to kwota duża, dla innych nie. Takie zachowanie jest jednak normalne przy zrywaniu zawartych, legalnych umów. Jestem przekonany, że UEFA wywiąże się ze swojej powinności - dodał Sorokin w odniesieniu do tegorocznego finału LM.