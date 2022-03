Rooney brutalnie szczery. Dostało się Ronaldo i nie tylko. To nie powinno wyjść poza szatnię

Wayne Rooney niewątpliwie jest jedną z największych legend Manchesteru United. W barwach "Czerwonych Diabłów" Anglik rozegrał 559 meczów, w których strzelił 253 bramki. Wygrał z klubem Ligę Mistrzów czy szereg innych krajowych pucharów. Miano legendy sprawia, że może sobie pozwolić na więcej, z czego skrzętnie korzysta.

Rooney opisał Cristiano Ronaldo

36-latek już kilkukrotnie opowiadał o swojej przeszłości, nie gryząc się przy tym w język. W ostatni weekend obecny trener Derby County był na ekskluzywnej kolacji w Manchesterze. Brytyjskie media opisały, że Rooney postanowił nieco zadrwić ze swoich byłych kolegów z drużyny.

Wśród tych, którym dostało się od Rooney'a był Cristiano Ronaldo. - On był tak dobry, a jednocześnie tak irytujący... Obecnie prawdopodobnie jest równie irytujący, ale już nie tak dobry - powiedział Anglik, nawiązując tym samym do postawy Portugalczyka w obecnym sezonie, które rzecz jasna nie da się porównać do jego pierwszego okresu na Old Trafford.

Rooney uderza w swoich byłych kolegów z zespołu

Były napastnik reprezentacji Anglii wypowiedział się również na temat swoich innych byłych kolegów. Dostało się między innymi Rio Ferdinandowi. 36-latek przyznał, że jest to "topowy zawodnik, ale jednocześnie arogancki".

Wśród piłkarzy, na których skupił się Rooney był również Carlos Tevez, z którym wygrał Ligę Mistrzów w 2008 roku. - Uwielbiałem z nim grać, ale nie potrafiłem się z nim dogadać. Rozmawialiśmy przez 30 minut i nic nie rozumiałem. On tylko mamrocze - skomentował Anglik.

Wypowiedzi Rooney'a odbiły się szerokim echem w angielskich mediach. Co prawda żaden z opisywanych przez niego piłkarzy nie odpowiedział na komentarze 36-latka, jednak można się spodziewać, że nie zostaną one odebrane w najlepszy sposób.