Joachim Loew wróci do pracy. Znów ma zostać selekcjonerem

Joachim Loew pracował w latach 2006-2021 w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec zapowiedział swoje odejście jeszcze przed Euro 2020, na którym dotarł z drużyną do 1/8 finału. Tam jednak lepsza okazała się Anglia, która wygrała 2:0. Pierwotnie umowa Loewa z niemiecką federacją była ważna do mundialu w Katarze, ale trener poprosił o jej skrócenie. Loew chciał spróbować nowego wyzwania i sprawdzić się w roli trenera klubowego.

Media: Loew jednak nie dla Fenerbahce? Jest na liście życzeń Austrii

Niemiecki dziennik "Kicker" informuje, że Joachim Loew jest rozważany przez austriacką federację do objęcia tamtejszej kadry po odejściu Franco Fody. Szkoleniowiec postanowił odejść po porażce 1:2 z Walią w półfinale baraży i pojawi się na ławce po raz ostatni we wtorkowym meczu towarzyskim ze Szkocją. Joachim Loew znajduje się na szczycie listy życzeń Austriaków, ale nie jest ich jedynym kandydatem na to stanowisko.

Poza Loewem Austriacy biorą pod uwagę zatrudnienie Petera Stoegera (w grudniu 2021 roku odszedł z Ferencvarosu) oraz Andreasa Herzoga (obecnie zatrudniony w Admirze Wacker). Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Joachim Loew obejmie Fenerbahce Stambuł od przyszłego sezonu. Turecki klub proponuje mu dwuletnią umowę. Z kolei "AS" podawał na początku lutego, że Loew chciałby kiedyś pracować w Anglii lub Hiszpanii i miał już zacząć naukę języka hiszpańskiego.

Jeżeli Joachim Loew ostatecznie zdecyduje się na przyjęcie oferty Fenerbahce, to będzie dla niego powrót do tego klubu po 23 lata. Niemiec odpowiadał za wyniki ekipy ze stolicy Turcji w sezonie 1998/1999. Poza Fenerbahce Loew prowadził także Vfb Stuttgart, Adanaspor, Karlsruher czy Austrię Wiedeń.