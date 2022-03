Blamaż na boisku, a potem jeszcze większy wstyd. Tak nie powinni zachowywać się mistrzowie Europy

W lipcu ubiegłego roku reprezentacja Włoch cieszyła się ze zwycięstwa w Euro 2020 po rozegraniu znakomitego turnieju. Wydawało się więc, że awans na mistrzostwa świata, a już na pewno pokonanie w półfinale baraży Macedonii Północnej powinno być formalnością. Sensacyjnie stało się zupełnie inaczej.

Nieeleganckie zachowanie reprezentantów Włoch

Choć drużyna prowadzona przez Roberto Manciniego miała ogromną przewagę przez całe spotkanie i oddała aż 32 strzały, ze zwycięstwa na Stadio Renzo Barbera w Palermo cieszyli się Macedończycy. W drugiej minucie doliczonego czasu gry gola na wagę awansu do finału baraży strzelił Aleksandar Trajkovski.

Na włoskich piłkarzy spadła ogromna krytyka, jednak nie dotyczyła ona tylko i wyłącznie ich postawy na boisku, ale także zachowania po meczu. Do sieci trafiły zdjęcia, które zostały zrobione w szatni po wizycie włoskiej drużyny. Widać na nich mnóstwo śmieci, również na korytarzach i w łazienkach.

Prezes związku przeprosił

Wielkie poruszenie wywołał fakt, że tradycja nakazuje, aby zespoły pozostawiały po sobie porządek w szatni. W przypadku Włochów tak się nie stało, dlatego całą sprawę postanowił skomentować Leonardo Bonucci.

- To był wielki błąd z naszej strony. Na pewno następnym razem zwrócimy większą uwagę na te drobne szczegóły, które robią różnicę. Poprosimy o więcej sprzętu do sprzątania i będziemy na to zwracać uwagę. Przepraszamy - skomentował obrońca reprezentacji Włoch.

Prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej skontaktował się również z władzami klubu z Palermo, do którego należy stadion i przeprosił za zachowanie zawodników. Dodał jednak, że nie wszystkie śmieci, które widać na fotografiach zostały pozostawione przez piłkarzy reprezentacji.