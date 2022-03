Rosja rozegrała tak groteskowy mecz, że nawet Rosjanie nie dowierzają. "Serio?"

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że FIFA i UEFA wykluczyły rosyjskie drużyny z międzynarodowej rywalizacji. Drużyna Walerija Karpina miała się zmierzyć 24 marca z Polakami w barażach do mundialu. Ale zamiast meczu z Rosją, Polacy rozegrali sparing ze Szkotami (1:1). A co robili Rosjanie? Zagrali... sami ze sobą.

W sobotę na Twitterze Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej pojawiło się ogłoszenie. Przekazano w nim, że pierwsza reprezentacja zmierzy się z drużyną młodzieżową. W pierwszych 45. minutach Walerij Karpin wystawił pierwszą "jedenastkę", a po przerwie dał szansę zagrać kolejnym jedenastu graczom.

- Na jakiej podstawie powstały składy? - dziennikarz spytał Karpina.

- Na podstawie losowania - odpowiedział trener.

- Ale serio? - dopytywał dziennikarz.

- Tak - oznajmił Karpin.

Spotkanie zakończyło się wygraną pierwszej reprezentacji Rosji 1:0. "To był dobry sparing!" - napisano na Twitterze rosyjskiej federacji. Pojawiły się dodatkowo zdjęcia uśmiechniętego selekcjonera Karpina, który spotkał się z młodymi fanami. Serwis championat.com zdradził szczegóły tego wydarzenia, choć na wstępie przeprosił, że nie ma wideo z tego meczu.

"Nie było żadnych transparentów"

"Być może był to najbardziej niepozorny mecz w historii rosyjskiej kadry, Nie było transmisji. Widzów też. Nie sprzedawano biletów. Na trybunach zasiadły 73 osoby - było 40 dziennikarzy, kilku piłkarzy oraz dzieci. Jeśli chodzi o najmłodszych widzów, to na trybunach zasiedli młodzi piłkarze Spartaka i CSKA, dzieci z domu dziecka i dzieci z porażeniem mózgowym. A co do samego meczu, to trudno go ocenić. To chyba nawet bez sensu, biorąc pod uwagę eksperymentalne składy" - czytamy.

Tego typu zgrupowanie już wcześniej krytykował Andrij Arszawin. - Słyszałem, że federacja miała zorganizować mecz otwarty dla kibiców. Wtedy to miałoby sens. Wspaniale byłoby zobaczyć ten zespół w trudnym dla niego czasie. Ale w takich okolicznościach? Zespół się spotkał i trenuje gdzieś za płotem. Nie widzę w tym żadnego sensu - mówił 75-krotny reprezentant Rosji.

Rosjanie dodają, że na trybunach nie było żadnych transparentów. - Teraz jest moment, kiedy liczymy na powrót do międzynarodowych turniejów. Nie było żadnych banerów, bo nawet jeden prowokacyjny mógłbym wpłynąć na sytuację Rosjan - pisze serwis championat.com. Na razie nie wiadomo, kiedy znowu zbierze się rosyjska kadra.