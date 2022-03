Matty Cash podaje wynik meczu Polska - Szwecja

Matty Cash utrzymuje solidny poziom gry. Z postawy obrońcy Aston Villi zadowolony jest trener, Steven Gerrard. Szkoleniowiec obdarzył Casha pełnym zaufaniem, o czym świadczy chociażby fakt, że reprezentant Polski opuścił zaledwie 26 minut gry z 12 rozegranych spotkaniach w tym roku. Niektórzy uważają go za jednego z najlepszych prawych obrońców w lidze angielskiej. Nie dziwą zatem plotki o możliwym przejściu 24-latka do innego zespołu.

Matty Cash o potencjalnym transferze: "Chcę dalej grać w Aston Villi"

Jednym z klubów zainteresowanych obrońcą jest Atletico Madryt. Jak donoszą media, może to nastąpić już podczas letniego okna transferowego. Kwota transferu reprezentanta Polski do Madrytu wyniosłaby minimum 35 milionów euro.

Jednak, jak przyznaje sam Cash, na razie nie myśli o odejściu z Aston Villi. Na pytanie jednego z dziennikarzy portalu „Sportowe Fakty" o to, czy chce w ogóle opuszczać obecny klub, reprezentant Polski odpowiedział przecząco. -Chcę dalej grać w Aston Villi. Świetnie się tu czuję, nie chcę odchodzić. To dopiero mój drugi sezon w Premier League, a na Wyspach każdy chłopak marzy od małego, aby w niej zagrać. Ja to marzenie spełniłem i chcę je kontynuować" – zapewnił obrońca.

I został zapytany o to, jakim wynikiem jego zdaniem skończy się wtorkowy mecz ze Szwecją, którego stawką jest awans reprezentacji Polski na MŚ 2022. - 1:0 dla Polski - odpowiedział, a dopytywany o to, kto strzeli zwycięskiego gola, dodał: - Lewandowski po wrzutce Casha!

24-latek rozegrał w tym sezonie 31 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty. Dobra postawa reprezentanta Polski nie umknęła również władzom Premier League, którzy w marcu nominowali Casha do nagrody piłkarza miesiąca. Z kolei w kadrze narodowej Cash wystąpił trzykrotnie. Ostatni raz 24-latek pojawił się na boisku w meczu towarzyskim ze Szkocją, 24 marca. Wtedy to na stadionie w Glasgow, zespół Czesława Michniewicza zremisował 1:1. We wtorek odbędzie się spotkanie finału baraży mistrzostw świata. Polska zmierzy się z reprezentacją Szwecji. Możliwe, że i tym razem w pierwszym składzie znajdzie się Matty Cash.