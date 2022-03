Utytułowany rosyjski klub w tarapatach. Właściciel stracił 99 procent swojej fortuny

Świat reaguje na inwazję rosyjską na Ukrainę. Jednym ze sposobów, aby wywrzeć wpływ na Władimira Putina, jest nakładanie sankcji na rosyjskich oligarchów, którzy są silnie powiązani z Kremlem. W świecie sportu te najbardziej dotknęły właściciela Chelsea Romana Abramowicza. Już wiadomo, że oligarcha jest zmuszony sprzedać Chelsea. Na podobny krok będzie musiał się zdecydować Leonida Feduna. Wszystko przez kłopoty finansowe, w jakie popadł przez sankcje rosyjski biznesmen.

Właściciel Spartaka Moskwa i wiceprezes drugiego co do wielkości klubu rosyjskiego koncernu był jedną z nielicznych oligarchów, którzy apelowali do władz swojego kraju o zakończenie wojny na Ukrainie.

"Wzywamy do jak najszybszego zakończenia tego zbrojnego konfliktu, wyrażamy szczere współczucie wobec wszystkich ofiar, które zostały dotknięte tą tragedią. Popieramy zawieszenie broni i ugodę na drodze negocjacji i dyplomacji" - przekazały władze Łukoilu w oficjalnym oświadczeniu. Teraz już wiadomo, dlaczego władzę Lukoilu zdecydowały się na taki apel. Okazuje się, że rosyjski przedsiębiorca z powodu sankcji stracił niemal cały majątek. Informację o problemach Feduna ujawnił na łamach RB Sport członek rosyjskiego związku piłki nożnej RFU Władimir Afanasjew.

- Fedun powiedział, że jego sytuacja jest trudna. Powiedział, że stracił 99 procent swojej fortuny. To jego prywatne pieniądze, strata "boli" jego kieszeń. Ale CSKA to także prywatny klub. Owszem, są finansowane wspólnie przez Jewgienija Ginera (oligarcha) i VEB (rosyjski bank). Zarówno CSKA, jak i bank są objęte sankcjami. Spartak i Krasnodar też mają problemy - cytuje Afanasiewa rosyjski portal.

Spartak Moskwa po 22. kolejkach ligi rosyjskiej zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 27 punktów. W związku z sankcjami rosyjski klub został wykluczony z rozgrywek europejskich, przez co nie zagrał w 1/8 finałów Ligi Europy z RB Lipsk.

Spartak to najbardziej utytułowany rosyjski klub. 10 razy zdobył mistrzostwo Rosji. Drugi pod tym względem Zenit St. Petersburg ma 7 tytułów.