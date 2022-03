Szok, koszmar, katastrofa, żenada. Włoskie media nie mają żadnej litości. "Kpina"

Mimo 32 strzałów, 16 rzutów rożnych i ogromnej przewagi w posiadaniu piłki Włosi nie pojadą na mistrzostwa świata. Wystarczył strzał z dystansu Aleksandara Trajkovskiego w doliczonym czasie gry, by reprezentacja Macedonii Północnej sprawiła jedną z największych sensacji w historii eliminacji do mistrzostw świata.

Włosi, aktualni mistrzowie Europy, już drugi raz z rzędu nie pojadą na mundial. Przed czterema laty Włochów po dwumeczu wyeliminowali Szwedzi, teraz jeszcze większą sensację sprawili Macedończycy. Szok jest tym większy, że Włosi po raz pierwszy w historii przegrali u siebie mecz eliminacji mistrzostw świata. Od czwartku jedynymi niepokonanymi zespołami przed własną publicznością pozostają Hiszpanie i Brazylijczycy.

"To katastrofa. Nasza reprezentacja sensacyjnie przegrała z Macedonią Północną 0:1 i drugi raz z rzędu nie pojedzie na mistrzostwa świata. Mieliśmy wielką przewagę, ale zmarnowaliśmy kilka okazji i po golu Trajkovskiego to Macedończycy powalczą o awans na mundial" - napisała "La Gazzetta dello Sport".

"11 lipca na ulicach Włoch świętowaliśmy tytuł mistrza Europy. Osiem miesięcy później magiczne noce zmieniły się w koszmar. Włosi w niesamowity sposób przegrali 0:1 z Macedonią Północną i po raz drugi z rzędu mundial będą oglądać w swoich domach. Trybuny stadionu w Palermo były po raz pierwszy od dawna zapełnione w stu procentach, ale po końcowym gwizdku na obiekcie zapanowała cisza" - dodali dziennikarze Corriere dello Sport.

"Nieśmieszny żart wydarzył się w 92. minucie meczu. Chociaż Włosi dominowali, mieli kilka doskonałych okazji do strzelenia gola, to nie pojadą na mistrzostwa świata do Kataru. Zespół Manciniego sprawił kibicom ogromny zawód" - pisze portal Rainews.it.

"Tym razem nie ma wytłumaczenia: nie pojedziemy na mundial drugi raz z rzędu i stało się to osiem miesięcy po zwycięstwie w mistrzostwach Europy. Jak wytłumaczyć taką porażkę? Nikt nie mógł sobie tego wyobrazić w najgorszych koszmarach" - to opinia dziennikarzy portalu Tuttomercatoweb.com.

"To koszmar. Nasi zawodnicy mundial drugi raz z rzędu obejrzą w telewizji" - napisał portal Tuttosport.com. "To, co się stało, to kpina. W 2018 roku Szwecja pozbawiła Włochów wyjazdu na mundial, teraz - jeszcze bardziej sensacyjnie - uczynili to Macedończycy" - dodali dziennikarze portalu Repubblica.it.

"Żenujący, taki był nasz występ przeciwko Macedonii Północnej. Nie ma innych słów, by opisać grę naszej drużyny w barażu o awans na mistrzostwa świata. Drugi raz z rzędu mundial obejrzymy tylko po to, by patrzeć jak wygrywają inni" - podsumowali dziennikarze portalu Tuttocampo.it.

W finale baraży Macedonia Północna zagra na wyjeździe z Portugalią, która w czwartek pokonała Turcję 3:1.