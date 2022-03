"Krew chlupała w bucie". Ależ heroizm bohatera Polaków

Reprezentacja Polski miała się zmierzyć w czwartek z Rosją w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze, ale z powodu inwazji na Ukrainę Rosjanie zostali ukarani walkowerem. Zamiast tego nasi kadrowicze w debiucie nowego selekcjonera Czesława Michniewicza spotkali się na Hampden Park ze Szkocją w meczu towarzyskim.

Nie był to jednak wymarzony debiut Michniewicza. Polacy zaledwie zremisowali 1:1 i to w bardzo szczęśliwych okolicznościach. Od 68. minuty nasi kadrowicze przegrywali 0:1 po bramce Kierana Tierneya i na wyrównanie musieli czekać aż do doliczonego czasu gry. Wtedy to sędzia Robert Hennessy podyktował rzut karny za faul na Krzysztofie Piątku, który sam podszedł do piłki ustawionej na 11 metrze i pokonał bramkarza gospodarzy.

Piątek został bohaterem, ale doznał kontuzji. Cały but we krwi

Po zakończeniu spotkania pojawiły się jednak spore obawy co do stanu zdrowia bohatera czwartkowego spotkania. Krzysztof Piątek pojawił się bowiem przed kamerami telewizyjnymi z bardzo zakrwawioną kostką. Dziennikarz TVP Sport Jacek Kurowski udostępnił zdjęcie naszego napastnika, na którym rzeczywiście widać, że kostka nie jest w najlepszym stanie. - Krew chlupała mu w bucie - czytamy pod zdjęciem.

Sam zawodnik zdawał się jednak nie przejmować specjalnie nowym urazem. - Sędzia puszczał grę, jest z Irlandii i dla niego takie granie jest normalne. Było bardzo ostro, sam mam rozciętą kostkę. Starcia z obrońcami były bardzo ostre, ale wiedzieliśmy, że będą tak grali i byliśmy na to przygotowani - zapewnił Piątek przed kamerami TVP Sport.

Wiadomo już, że reprezentacja Polski zmierzy się w finale baraży ze Szwecją, która po dogrywce pokonała Czechów 1:0. To spotkanie odbędzie się już we wtorek 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.