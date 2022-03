Polski trener uderza w Czerczesowa. "Draństwo wyjątkowej klasy"

Od miesiąca trwa atak Rosji na Ukrainę. Wojna na wschodzie jest szeroko komentowana, a poszczególne organizacje podejmują kolejne kroki mające na celu ukarać kraj agresora i skłonić go do zakończenia inwazji. Jednymi z tych instytucji są FIFA oraz UEFA, które postanowiły wykluczyć reprezentację „Sbornej" z rozgrywek międzynarodowych, a więc i ze zbliżających się baraży do mistrzostw świata. W nich Rosjanie mieli zmierzyć się z biało - czerwonymi, jednak w skutek decyzji organizacji do spotkania nie dojdzie.

Stanisław Czerczesow w ogniu krytyki. „To draństwo wyjątkowej klasy"

Rosja jawnie sprzeciwia się decyzjom organizacji sportowych. "Sborna" wysłała już kilka odwołań, zarówno do FIFA, jak i UEFA, jednak bez większych sukcesów. Sprawa trafiła również do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, ale i ta instytucja podtrzymała decyzje poprzedników w mocy. Jak się niedawno okazało, pod jednym z listów wysłanych przez rosyjski związek piłkarskich weteranów pojawił się podpis Stanisława Czerczesowa. Takie postępowanie byłego trenera Wojskowych postanowił skomentować Bogusław Kaczmarek. Jak podaje portal meczyki.pl były polski piłkarz i szkoleniowiec jest oburzony postawą Rosjanina.

- Mało brakowało, a mocno lobbowany Czerczesow byłby trenerem reprezentacji Polski. Teraz pokazał swoje oblicze wydając oświadczenie, to draństwo wyjątkowej klasy – stwierdził Kaczmarek.

Szkoleniowiec odniósł się również do decyzji FIFA o wykluczeniu „Sbornej" z eliminacji mistrzostw świata. - Wykluczenie Rosji powinno być we wszystkich sportowych i kulturalnych wydarzeniach. To mord na niewinnych ludziach, często dzieciach – powiedział. Jednak jak się okazuje nie wszystkie działania FIFA spodobały się Kaczmarkowi. – Giną ludzie, ale żyjemy w bardzo dziwnych czasach, gdzie pieniądz zawładnął wszystkim. Patrzę przede wszystkim na pana Infantino, który ściskał się z Putinem… Mundial rozegramy w Katarze… Piłka nożna to moneyball – zakończył trener.

Czerczesow ponownie na ławce trenerskiej

Stanisław Czerczesow jest obecnie trenerem węgierskiego klubu piłkarskiego Ferencvarosi TC. Posadę tą objął 20 grudnia 2021 roku. Wcześniej Rosjanin przez 5 lat był selekcjonerem „Sbornej". Od 2015 do 2016 roku pojawiał się również na polskiej murawie, będąc szkoleniowcem Legii Warszawa, z którą zdobył Puchar oraz Mistrzostwo Polski. Do niedawna Czerczesow był wymieniany w gronie kandydatów na selekcjonera reprezentacji biało - czerwonych, jednak ostatecznie został nim Czesław Michniewicz.

