Kolejny klub ma dość Mesuta Oezila. Niemiec odsunięty od składu

Mesut Oezil na początku tego sezonu był podstawowym zawodnikiem. W pierwszych dziewięciu meczach swojej drużyny w lidze tureckiej i Lidze Europy aż sześć razy wyszedł w wyjściowej jedenastce. Zdobył trzy bramki i miał asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Ukraińcy zachwyceni reakcją Roberta Lewandowskiego. "Wielki człowiek"

Pod koniec września jego sytuacja w klubie się zmieniła. Najpierw w wygranym przez Fenerbahce 2:1 meczu na wyjeździe z Hatayspor, pojawił się na boisku dopiero w 85. minucie. Zawodnika z powodu choroby (grypa) zabrakło również w kadrze na kolejny pojedynek - u siebie w drugiej kolejce Ligi Europy z Olympiakosem Pireus (0:3). Upust swojej złości Oezil dał przy okazji kolejnego spotkania z Kasimpasą (2:1). Niemiec zaczął to spotkanie na ławce rezerwowych. Kiedy trener Vitor Pereira dokonał pięciu zmian, Oezil wiedząc, że nie zagra w tym meczu, rzucił kamizelką w kierunku trenera. Wkrótce Pereira został zwolniony.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

"Statusu Oezila w Fenerbahce nie da się porównać do żadnego z poprzednich klubów. Jest liderem na boisku i poza nim. Do tego stopnia, że gdy Vitor Pereira został zwolniony, tureccy dziennikarze Spox.com napisali wprost: "Oezil wygrał walkę o władzę". Bo Pereira potrafił zbudować u Oezila dobrą formą, ale zupełnie nie umiał się z nim dogadać" – pisał na Sport.pl Dawid Szymczak.

Dani Alves bierze się za transfer brazylijskiego gwiazdora. Chcą go giganci

Mesut Oezil odsunięty od zespołu Fenerbachce

To miało miejsce w październiku, ale zachowanie Oezila się nie poprawiło. W miniony weekend znalazł się w wyjściowym składzie na mecz Fenerbachce z Konyasporem (2:1). Szkoleniowiec Ismail Kartal podjął jednak decyzję o tym, żeby ściągnąć Oezila już w przerwie. Niemiec miał mieć o to pretensje, a wsparł go również jego kolega Ozan Tufan. Trener zgłosił sprawę szefostwu klubu, a to stanęło po stronie Kartala.

Efekt jest taki, że Mesut Oezil został odsunięty od zespołu, podobnie zresztą jak Tufan. Klub poinformował o tym w krótkim komunikacie na Twitterze.

Fenerbachce to kolejny klub, który ma spore problemy z Oezilem. Wcześniej Niemiec dał się we znaki Arsenalowi. Tak samo jak w Turcji, mistrz świata z 2014 roku nie mógł pogodzić się z tym, że stracił miejsce w składzie. Uważał, że jest to spisek klubu mający zmusić go do odejścia. W międzyczasie angażował się politycznie, a jego wpisy w mediach społecznościowych m.in. na temat sytuacji Ujgurów prześladowanych przez Chiny spowodowały konflikt z tamtejszymi sponsorami. Konflikt podsyciła też sprawa obniżki pensji po wybuchu pandemii. Według Arsenalu Oezil jako jedyny się na nią nie zgodził. Z kolei piłkarz zapewniał, że takich jak on było jeszcze kilku. Poza tym nie miał nic przeciwko obniżce, tylko chciał wiedzieć, na co zostaną wydane zaoszczędzone pieniądze.

W tym sezonie Mesut Oezil zagrał w 26 meczach. Strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty. W klubie występuje od stycznia 2021 roku. Fenerbachce zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli ligi tureckiej. Do drugiego Konyasporu traci tylko dwa punkty, ale do lidera, Trabzonsporu, aż 17.

Poznaliśmy kolejnych finalistów mundialu w Katarze. Już 17 reprezentacji [WIDEO]