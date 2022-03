Kolejna wielomilionowa inwestycja Ronaldo. Tym razem w Afryce

Gwiazdor Manchester United od wielu lat inwestuje zarobione przez siebie pieniądze w nieruchomości i innego typu firmy, wiedząc, że nie będzie piłkarzem przez całe życie. Poza imponującymi zakupami m.in. luksusowych willi i samochodów Cristiano Ronaldo aktywnie poszerza swoje źródła dodatkowego dochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę Wybierz serwis

Mbappe wywołał burzę we Francji. Odmówił występu w nagraniu i wydał oświadczenie

Imponujący nowy hotel Cristiano Ronaldo

"Marzenia się spełniają... Właśnie odblokowaliśmy Twoje marzenia dzięki nowej lokalizacji Pestana CR7 w Marakeszu. To więcej niż hotel, to wciągające doświadczenie w egzotycznej atmosferze jednego z najbardziej kultowych miast Afryki" - napisano we wpisie na Instagramie, informując o otwarciu hotelu.

Nowa inwestycja Portugalczyka znajduje się na M Avenue, jednej z najbardziej ekskluzywnych części Marakeszu. Budynek otoczony jest ogrodami, rozległymi terenami rekreacyjnymi i imponującymi patiami. Obiekt posiada 174 pokoje w różnych przedziałach cenowych, a wszystkie cechuje wysoka jakość wykonania i wyposażenia.

13-latek ma zostać następcą Lewandowskiego. Bayern sporo za niego zapłacił

Pestana CR7 Marakesz posiada również pięć sal konferencyjnych, światowej klasy spa, siłownie, kilka restauracji i basen na dachu. Ceny za noc wahają się od 190 euro do 447 euro za osobę.