Nie do wiary. UEFA potwierdza, że ma gdzieś wojnę w Ukrainie. Skandaliczna decyzja

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę na kraj ten nałożono szereg sankcji, w tym również dotyczących sportu. Kluby zostały wykluczone z europejskich rozgrywek, natomiast reprezentacja oficjalnie straciła możliwość awansu na mistrzostwa świata, które w tym roku, na przełomie listopada i grudnia, odbędą się w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz odkrywa karty. Zaskakujące zmiany w składzie

Sankcje i zawieszenia nie przeszkadzają jednak Rosjanom. Ci wciąż mają ambitne plany. Zapowiedzieli, że nie zamierzają składać broni w kontekście wykluczenia ich z mundialu i będą domagać się odszkodowania. Ponadto ogłosili, że chcą zorganizować Euro 2028 lub 2032.

Szczyt bezczelności ze strony Rosjan. Chcą zorganizować piłkarskie Euro

Taką decyzję ogłosił członek komitetu wykonawczego RFU Siergiej Anochin. - Będziemy się ubiegać o te dwie imprezy. Kiedy złożymy wniosek? Cóż, należy to wyjaśnić z organem wykonawczym - zapowiedział przedstawiciel rosyjskiego związku.

Skandaliczna decyzja UEFA. Przyjęli wniosek Rosji

UEFA w środę potwierdziła oficjalnie, że przyjęła kandydaturę Rosjan do organizacji mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w 2028 roku. Co więcej, Rosjanie oraz Turcy, zdecydowali się jednocześnie zgłosić swoje kandydatury do turnieju w 2032 roku, o co starają się już Włosi.

"Niesprawiedliwe" losowanie MŚ w Katarze? Mogą trafić na bardzo trudną grupę

I choć UEFA w ostatnich tygodniach podjęła decyzję o wyrzuceniu rosyjskich klubów z europejskich pucharów, nie miała wystarczająco odwagi, by nie odrzucić kandydaturę Rosjan do organizacji kolejnych mistrzostw Europy. Ostateczny wybór gospodarza nastąpi we wrześniu 2023 roku.

Najbliższe mistrzostwa Europy, w 2024 roku, zostaną rozegrane w Niemczech.