Boniek znów zabrał głos ws. Rosjan. Zmienił zdanie. "Jestem zdumiony"

Rosyjska inwazja na Ukrainę bezpowrotnie zmieniła świat, który znaliśmy. Kwestia bezpieczeństwa europejskiego stanęła pod ogromnym znakiem zapytania, więc Zachód podejmuje bezprecedensowe kroki, próbując zatrzymać agresję wywołaną przez Władimira Putina. Na Rosję nakładane są dotkliwe sankcje, które odbijają się także na sporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Marzenie Putina o stworzeniu wielkiej Rosji jest koszmarem mojego kraju". Władimir Kliczko pokazał zniszczenia po ostrzale rakietowym

Jeszcze kilka dni temu Zbigniew Boniek, były prezes PZPN był przeciwny zawieszaniu wszystkich rosyjskich sportowców, nazywając to "krzywdzącym populizmem". - Jeżeli ktoś jest Rosjaninem, a ma też paszport polski, jest Polakiem. Żyje w Polsce od 10 lat, płaci w Polsce podatki, Polsce zawdzięcza wszystko. Skrytykował wojnę. Jego dzieci chodzą do polskich szkół. Zostali zawieszeni przez federację rosyjską ze względu na to, że skrytykowali postępowanie. Więc ja się pytam: to my im nie pozwalamy uprawiać ich zawodu, który potrafią wykonywać najlepiej, w imię jakiegoś populizmu? - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Może i podjęto szybko decyzję dobrze, ale gdyby ktoś się zreflektował. Zawsze mówiliśmy, żeby unikać odpowiedzialności zbiorowej. Dzisiaj jej potrzebujemy, bo konsekwencje za czyny szaleńca musi ponieść Rosja. Na koniec nie powinno być jednak tak, że konsekwencje ponoszą ci, którzy się właściwie od tego odłączają i są przeciwni temu - dodał wówczas Boniek.

Bunt w Premier League i Serie A. Nie zgadzają się na piłkarzy z Ukrainy i Rosji

Boniek zmienia zdanie nt. Rosjan. "Nie może być częścią sportu"

Od tego czasu Zbigniew Boniek postanowił zmienić zdanie na temat wykluczania Rosjan ze sportu. - W piłce nożnej nie ma miejsca dla Rosji. Jestem zdumiony sportowcami, którzy solidaryzują się z Putinem, który reprezentuje Rosję. Kraj, który najeżdża na Ukrainę, zabija cywilów i bombarduje cele cywilne, nie może być częścią sportu. Jest mi przykro, że ktoś myśli inaczej. Oczywiście, to złożony temat, ale przykro mi, że na przykład w tenisie Rosjanie nadal rywalizują - podkreślił Boniek w rozmowie z włoskimi mediami.

Boniek opowiedział także, jak Polacy starają się pomóc Ukraińcom. - Sytuacja, w jakiej znajdują się obywatele Ukrainy, jest dramatyczna. W Polsce pomagamy tysiącom kobiet i małym dzieciom, które uciekają przed wojną, żegnając się ze swoimi ojcami i mężami, którzy zostają, by walczyć. Sytuacja jest dopiero na początku, bo prędzej czy później wojna się skończy, a wtedy trzeba będzie znaleźć rozwiązanie problemu logistycznego. Na razie Polacy robią wszystko, co mogą - zakończył były prezes PZPN.