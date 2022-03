Bunt w Premier League i Serie A. Nie zgadzają się na piłkarzy z Ukrainy i Rosji

FIFA i UEFA w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zdecydowały się pomóc zawodnikom zagranicznym grającym w lidze ukraińskiej i rosyjskiej. Piłkarze otrzymali tymczasową możliwość zmiany pracodawcy, a dodatkowo piłkarze sprowadzeni w specjalnym oknie transferowym zostali dopuszczeni do rywalizacji w europejskich pucharach. Z tej sytuacji skorzystali m.in. Tomasz Kędziora czy Benjamin Verbić, którzy dołączyli do Lecha Poznań oraz Legii Warszawa. Jednak nie wszystkie kraje postępują tak, jak Polska.

Media: Anglia i Włochy nie zgadzają się na piłkarzy z ligi rosyjskiej i ukraińskiej. "Zaszkodzi uczciwości"

Brytyjski dziennik "The Times" informuje, że nie wszystkie kraje będą działać zgodnie z nowymi przepisami FIFA. Inną decyzję podjęły władze Premier League oraz Serie A, które nie zgadzają się na to, żeby zawodnicy z ligi ukraińskiej i rosyjskiej dołączały do klubów zrzeszonych w danych ligach. "Władze dały jasno do zrozumienia, że nie zgodzą się na to rozwiązanie, bo może to zaszkodzić uczciwości w rozgrywkach. Ich decyzja rozwścieczyła UEFĘ" - czytamy w artykule "The Times".

Włoskie media są zaskoczone taką decyzją władz Serie A. Anglicy z kolei tłumaczą to kłopotami z uzyskaniem pozwolenia na pracę, a dodatkowo niektóre kluby mają już pełne składy, przez co mogłyby zostać poszkodowane. Tim Sparv, były reprezentant Finlandii jest zaskoczony taką decyzją. - To jest wyjątkowy moment i powinno być więcej zrozumienia dla zawodników. Powinniśmy dać im możliwość gry w innym miejscu, musimy być otwarci i empatyczni - mówił 35-latek.

Zupełnie inaczej zareagowały władze Primera Division, które pozwalają wszystkim zespołom na podpisywanie piłkarzy ze wspomnianych lig. Każda drużyna może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników na tej zasadzie, ale musi tego dokonać do 7 kwietnia.