Szczyt bezczelności ze strony Rosjan. Chcą zorganizować piłkarskie Euro

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę na kraj ten nałożono szereg sankcji, w tym również dotyczących sportu. Kluby zostały wykluczone z europejskich rozgrywek, natomiast reprezentacja oficjalnie straciła możliwość awansu na mistrzostwa świata, które w tym roku odbędą się w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

"Niesprawiedliwe" losowanie MŚ w Katarze? Mogą trafić na bardzo trudną grupę

Rosja chce zorganizować Euro

Sankcje i zawieszenia nie przeszkadzają jednak Rosjanom. Ci wciąż mają ambitne plany. Zapowiedzieli, że nie zamierzają składać broni w kontekście wykluczenia ich z mundialu i będą domagać się odszkodowania. Ponadto ogłosili, że chcą zorganizować Euro 2028 lub 2032.

Taką decyzję ogłosił członek komitetu wykonawczego RFU Siergiej Anochin. - Będziemy się ubiegać o te dwie imprezy. Kiedy złożymy wniosek? Cóż, należy to wyjaśnić z organem wykonawczym - zapowiedział przedstawiciel rosyjskiego związku.

Niesłychanie bezczelne zachowanie

Jeżeli Rosja faktycznie złoży wniosek o organizację turnieju, będzie mieć co najmniej jednego kontrkandydata. W przypadku Euro 2028 roku zainteresowanie organizacją wyraziły Wielka Brytania i Irlandii. Wśród krajów, które chętnie zorganizowałyby Euro 2032 można obecnie wyróżnić Włochy.

Trudno uwierzyć w to, jakim cudem Rosja ma na tyle honoru, że stara się o organizację mistrzostw Europy. Po najechaniu tego kraju na Ukrainę wykluczono go praktycznie ze wszystkich obszarów międzynarodowego życia, co i tak nie przeszkadza im w wygłaszaniu takich zapowiedzi. Podobnie trudno wyobrazić piłkarski turniej w Rosji i to, że którakolwiek z reprezentacji zgodziłaby się w nim zagrać.

"Możesz zmienić jedno wydarzenie". Wawrzyniak odpowiedział. Hit

Najbliższe mistrzostwa Europy w 2024 roku odbędą się w Niemczech. W kontekście Euro 2028 w ostatnich dniach media informowały, że kandydatura Wielkiej Brytanii i Irlandii jest już niemal oficjalnym potwierdzeniem, że to właśnie te kraje będą gospodarzami imprezy.