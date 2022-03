Wielki powrót po 12 latach. Były mistrz świata wkracza do "najgorszej drużyny"

Denilson był swego czasu uznawany za wielki talent. Karierę zaczynał w Sao Paulo, skąd udał się do Hiszpanii, do Realu Betis. Miało to miejsce w 1998 roku. Kosztował wówczas około 31,5 miliona euro, co było ówczesnym rekordem transferowym. W Betisie skrzydłowy rozegrał 165 spotkań, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty. W 1996 roku, w wieku 19 lat, zadebiutował w reprezentacji Brazylii i niedługo później wygrał Copa America. W 2002 roku pojechał z nią na mistrzostwa świata w Korei i Japonii i razem z drużyną wygrał mundial.

Denilson wraca na boisko. Sensacyjny powrót

Poza tym grał w Bordeaux, skąd odszedł w 2006 roku i rozpoczął podróż po świecie. Grał w Katarze, USA, ponownie w Brazylii, Wietnamie i Grecji. W 2010 roku postanowił zawiesić buty na kołku. Później był m.in. komentatorem sportowym.

Na emeryturze wytrzymał długo, bo aż 12 lat. Ale niespodziewanie postanowił wrócić na boisko. Poinformował o tym zarówno on, jak i jego nowy klub. To Ibis Sport Club, który niedawno awansował (po raz pierwszy od 21 lat) na pierwszy szczebel stanowych rozgrywek Campeonato Pernambucano de Futebol. Następny szczebel to Serie D.

"Z Ibisem nie ma rzeczy niemożliwych. W zeszłym roku awansowaliśmy do pierwszej ligi... A w tym roku niemożliwe stało się ponownie! Zatrudniliśmy mistrza świata!" – czytamy na Twitterze klubu. Opublikowano również zdjęcie piłkarza z koszulką zespołu.

"Najgorsza drużyna na świecie"

Ibis to klub, który kibice na świecie mogą kojarzyć. To zespół, który szczyci się mianem "najgorszej drużyny na świecie". Ibis twierdzi, że do nich należy rekord Guinnessa w kategorii "najgorsza passa na świecie", a to za sprawą niesamowitej serii, jaką zanotowali między lipcem 1980 roku, a czerwcem 1984. Przez trzy lata i 11 miesięcy ten zespół nie odniósł ani jednej wygranej! Bilans: sześć remisów i 48 porażek. 25 goli zdobytych i 225 straconych. Ibis podchodzi do tego z dużym dystansem. Kiedy Bayern Monachium w 2020 roku rozbijał w Lidze Mistrzów Barcelonę 8:2, w mediach społecznościowych Brazylijczycy napisali, że "podoba im się styl Barcelony". Kiedy Lionel Messi opuścił Barcelonę w sierpniu ubiegłego roku, Ibis zaproponował, że podpisze kontrakt z siedmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki – pod warunkiem, że nie strzeli „zbyt wielu goli" lub nie zdobędzie mistrzostwa.

Chociaż Ibis piłkarsko nie jest już najgorszym zespołem na świecie, to chętnie używa tego do marketingu. To spowodowało, że klub niedawno podpisał umowę ze szwedzką firmą bukmacherską Betsson. Kontrakt ten pozwolił m.in. na rozbudowanie infrastruktury oraz na wypłacanie pensji piłkarzom, którzy wcześniej grali z sentymentu do zespołu.

