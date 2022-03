Dramat Włochów tuż przed barażami o MŚ. Mistrzowie Europy mają wielki problem

Reprezentacja Włoch - tak jak i Polska - musi w barażach walczyć o awans do mistrzostw świata w Katarze. Znajdująca się na ścieżce C drużyna Roberto Manciniego w półfinale rozegra spotkanie z Macedonią Północną. Jeśli "Azzurri" wygrają ten mecz, to 29 marca staną do rywalizacji ze zwycięzcą pary Portugalia - Turcja.

Jednak o awans ekipie "Azzurrich" może być ciężko. Jak donoszą włoskie media, szkoleniowiec kadry musi zmierzyć się z dużym problemem - w zespole pojawił się koronawirus. Takie informacje, w rozmowie z radiem „Kiss Kiss", przekazał Dario Marcolin, były piłkarz Lazio oraz były członek sztabu Roberta Manciniego.

- Słyszałem już o pięciu zawodnikach oraz dwóch członkach personelu medycznego reprezentacji Włoch, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na COVID-19. Nie wiem tego na pewno, mówię tylko to, co słyszałem. W każdym razie Mancini nie panikuje - oznajmił.

Jak na razie nie wiadomo, którzy piłkarze zachorowali na koronawirusa. Co więcej, reprezentacja Włoch jest dodatkowo osłabiona nieobecnością Giovaniego Di Lorenzo, na co dzień grającego dla Napoli. 28-latek doznał kontuzji kolana podczas jednego z meczów ligowych. W jego zastępstwie na pozycji obrońcy pojawi się Mattia De Sciglio, zawodnik Juventusu.

Piłkarze Interu Mediolanu również na kwarantannie

Nie tylko reprezentacja Włoch musi mierzyć się z COVID-19. Kilka dni wcześniej pojawiła się informacja o dwóch zakażonych zawodnikach Inter Mediolanu. Zarówno Lautaro Martinez, jak i Matias Vecino musieli zrezygnować z gry w narodowych barwach w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Pierwszy z nich nie weźmie udziału w sobotnim spotkaniu Argentyna - Wenezuela. Z kolei Urugwajczyk musiał odrzucić powołanie na mecz z Peru, który odbędzie się 25 marca.

