"Niesprawiedliwe" losowanie MŚ w Katarze? Mogą trafić na bardzo trudną grupę

Losowanie grup tegorocznych mistrzostw świata w Katarze zaplanowane jest na 1 kwietnia tego roku. FIFA na oficjalnej stronie zaprezentowała procedury, jakie będą obowiązywać podczas przydzielania drużyn do koszyków.

W tym roku losowanie odbędzie się w wyjątkowych okolicznościach, a to ze względu na wojnę na Ukrainie. Przez rosyjską inwazję nie może odbyć się mecz barażowy Ukrainy ze Szkocją. Został on przeniesiony na inny termin. Zwycięzca tego pojedynku ma zagrać ze zwycięzcą spotkania Walia – Austria. Nie wiadomo, kiedy odbędą się te mecze. Innym powodem, dla którego losowanie będzie inne od poprzednich jest nadal trwająca pandemia koronawirusa. Przez nią przełożone zostały baraże zespołów spoza Europy. Odbędą się one dopiero w połowie czerwca.

To oznacza, że pod koniec marca znane będą 29 zespoły, które awansowały na mundial. Zostaną one przydzielone do koszyków od pierwszego do czwartego zgodnie z rankingiem FIFA, aktualnym z dniem 31 marca. Na pewno w pierwszym koszyku znajdą się gospodarze imprezy - drużyna Kataru. Oprócz niego będzie też siedem drużyn, które będą najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA. W tym momencie najlepsze osiem zespołów w tym rankingu (stan na 10 lutego) to: Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Dania.

Kraje sklasyfikowane w rankingu FIFA na miejscach 8-15 (oczywiście tylko te, które zakwalifikowały się na mistrzostwa świata) zostaną dołączone do drugiego, a z miejsc 16-23. do trzeciego koszyka. W czwartym koszyku znajdą się drużyny z pozycji 24-29 z rankingu. Oprócz nich będą też trzy zespoły, które baraże rozegrają dopiero w czerwcu.

Wyniki losowania będą wypaczone? Powodem wojna i pandemia

Oznacza to, że ze względu na wojnę na Ukrainie i pandemię koronawirusa niektóre zespoły mogą być poszkodowane. Przykładowo: Walijczycy zajmują 20. miejsce w rankingu FIFA. Wynika z tego, że niezależnie od tego, które zespoły ostatecznie awansują na mundial, to Walijczycy powinni być rozstawieni wyżej niż w czwartym koszyku. Podsumowując, mimo dobrej pozycji, mogą trafić na bardzo trudną grupę. Trudniejszą, niż wskazywałby na to ich ranking. W podobnej sytuacji są też Ukraińcy czy też Kolumbijczycy (o ile dostaną się do baraży).

Szansę na wygranie baraży ma reprezentacja Polski. Drużyna Czesława Michniewicza w finale 29 marca zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku: Szwecja - Czechy.

Natomiast już w najbliższy czwartek biało-czerwoni zagrają w towarzyskim starciu ze Szkocją. Początek meczu o godz. 20.45 na Hampden Park w Glasgow. Relacja na żywo na Sport.pl. oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.