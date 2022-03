Przemysław Tytoń o ofercie Ajaksu Amsterdam: Zadzwonił i zaproponował

Ajax Amsterdam poifnormował kilka dni temu o podpisaniu kontraktu z Przemysławem Tytoniem. Polski bramkarz nie ukrywa, że nie spodziewał się w tym wieku oferty od tak wielkiego klubu i od razu podpisał umowę. To nie czas na kończenie kariery. - Nie jestem na to gotowy. Los uśmiechnął się do mnie - opowiada Tytoń.

