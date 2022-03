Reprezentacja Polski w trzecim koszyku? Tak może wyglądać losowanie MŚ w Katarze

W czwartek rozpocznie się przedostatni etap eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Na ten moment znanych jest 15 uczestników tegorocznego mundialu, natomiast w przeciągu kilku najbliższych dni lista ta zwiększy się do 29 reprezentacji. Do obsadzenia pozostaną już zatem tylko trzy wolne miejsca.

Dwie reprezentacje uzyskają awans z interkontynentalnych eliminacji, w których udział weźmie zwycięzca czwartej rundy w strefie AFC i piąta ekipa ze strefy CONMEBOL, a także czwarta ze strefy CONCACAF i zwycięzca eliminacji strefy OFC. Ostatnim uczestnikiem będzie zwycięzca przełożonych rozstrzygnięć barażowych w Europie ze ścieżki składającej się ze Szkocji, Ukrainy, Walii i Austrii. Pełną listę drużyn biorących udział w mundialu poznamy w połowie czerwca.

Znacznie wcześniej odbędzie się losowanie fazy grupowej turnieju w Katarze, w ramach którego zaangażowani zostaną również potencjalni kwalifikanci, biorący jeszcze udział w eliminacjach. Zgodnie z ogłoszonym przez FIFA oficjalnym harmonogramem szczegółowej procedury losowania, ceremonia odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 17:00 w Doha.

Wszystkie zespoły zostały rozlokowane w czterech koszykach po osiem zespołów. Zostaną one ułożone zgodnie z rankingiem FIFA, do którego aktualizacji dojdzie 31 marca, tuż po terminie meczów międzynarodowych. W pierwszym koszyku znajdzie się siedem najlepszych drużyn świata, a także gospodarz, czyli Katar, który automatycznie trafi do grupy A.

MŚ 2022. Jak mogą wyglądać koszyki?

Trzy drużyny, które najpóźniej zakwalifikują się na mundial trafią do czwartego koszyka. Losowanie przebiegać będzie od najmocniejszego do najsłabszego koszyka. Tak jak przy okazji poprzednich turniejów w jednej grupie nie będą się mogły znaleźć zespoły z tej samej strefy. Wyjątkiem jest najliczniejsza obsadzona Europa (13 drużyn), dlatego w pięciu grupach znajdą się po dwie reprezentacje ze Starego Kontynentu.

Jeśli reprezentacja Polski wywalczy awans na mundial, znajdzie się w trzecim lub czwartym koszyku. Sporo w tym przypadku zależy od meczów eliminacyjnych w strefie CAF. Niezależnie od pozostałych rozstrzygnięć istnieje spora szansa, że biało-czerwoni zmierzą się w grupie z jedną z europejskich potęg.

Potencjalny podział na koszyki na podstawie obecnego rankingu FIFA i przy awansie Polski

KOSZYK 1: Katar, Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Włochy*, Hiszpania.

KOSZYK 2: Dania, Holandia, Niemcy, Meksyk*, Stany Zjednoczone*, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj*.

KOSZYK 3: Senegal*, Iran, Japonia*, Maroko*, Serbia, Polska *, Korea Południowa, Nigeria*

*, Korea Południowa, Nigeria* KOSZYK 4: Kanada*, Tunezja*, Kamerun*, Ekwador*, Arabia Saudyjska*, Walia*, Peru*, Panama*

* - wciąż w eliminacjach